Americana recebe 3ª etapa do Circuito de Rolimã no próximo dia 24

A Avenida 9 de Julho será palco da terceira etapa do Circuito Americanense de Rolimã no dia 24 de agosto (domingo). O evento, promovido pelo grupo Kamikaze Rolimã com apoio da Prefeitura, acontece a partir das 10h, no trecho entre as ruas Gonçalves Dias e Cícero Jones, com entrada e participação gratuitas.

Além das competições, haverá praça de alimentação com food trucks e carrinhos disponíveis para diversão, especialmente das crianças.

“Para desenvolvermos este projeto, é preciso voltar ao passado pensando no futuro. Trazer de volta uma das melhores brincadeiras da infância é de extrema importância para a formação e vivência desta geração”, afirma Julio Gago, um dos organizadores.

A programação inclui a Corrida Kids, voltada a meninas e meninos de 8 a 12 anos. A participação é gratuita, com inscrições feitas no local. O uso de capacete e calçado fechado será obrigatório.

“O Circuito de Rolimã resgata uma brincadeira clássica da nossa infância, de forma organizada, segura e com grande envolvimento da comunidade. É uma alegria ver a cidade abraçando esse projeto com tanta empolgação”, destaca o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Após a etapa na Avenida 9 de Julho, o circuito segue em outubro, durante o tradicional Festival de Carrinhos de Rolimã de Americana, na Avenida Antônio Pinto Duarte.

Em dezembro, o município também sediará a final do Campeonato Paulista de Rolimã, reunindo pilotos profissionais de diversas regiões do estado.

