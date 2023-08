100 Milhas Piracicaba neste fim de semana

Será um fim de semana de muita velocidade, mas o autódromo do ECPA (Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo) já estará aberto a partir desta sexta-feira, dia 18, com os primeiros treinos livres para a 100 Milhas Piracicaba, que será realizada no sábado e no domingo, dias 19 e 20.

Em sua 34ª edição, a tradicional prova automobilística do calendário esportivo nacional realizará neste ano um evento bastante diversificado, esperando reunir competidores de vários estados brasileiros e em diversas categorias, entre carros, como gaiolas tubulares, exposição de carros modificados e passando pelos karts e fuscas.

A corrida principal contempla carros de turismo e gaiolas tubulares em um único grid, largando lado a lado, mas separados por categorias. Haverá ainda duas provas preliminares de Fuscas, uma no sábado e outro no domingo, antes da largada das 100Milhas, tudo isso para comemorar os 256 anos de fundação de Piracicaba, completados no dia 1º de agosto e os 34 anos do ECPA.

Apesar das provas principais serem disputadas no domingo, o evento considera dois dias de competições, já que os preparativos começam na véspera das corridas – no sábado -, com treinos livres e a tomada de tempo classificatória para a formação do grid de largada.

3 categorias em um único grid

A grande novidade deste ano é que a prova principal das 100milhas será dividida em três categorias, proporcionando ainda mais adrenalina aos fãs de corridas. Os competidores, compartilhando o mesmo grid de largada, participarão nas categorias Marcas e Pilotos, Tubular e Turismo 1.4. Essa será uma oportunidade única de ver diferentes estilos de carros competindo lado a lado e mostrando sua performance nas pistas.

Atrações – O 100 Milhas Piracicaba é reconhecido por sua tradição, caráter familiar e pela atmosfera única que envolve a competição. Além das corridas, a programação também contará com o Volcano Fest, nos dias 19 e 20, no Kartódromo do EPCA. Em sua 5ª edição, a festa reunirá mais uma vez carros modificados, influenciadores do universo automobilístico e DJs.

O local também contará com Espaço Kids e praça de alimentação voltada para os amantes de churrasco com uma equipe especializada em Barbecue. “O BBQ Team (@bbqteam_br) trará toda a paixão da carne assada para na praça de alimentação do ECPA, onde teremos deliciosas opções como carnes, assados, defumados, hambúrgueres. costelas e muito mais”, disse a organizadora Danny Giannetti.

Show de acrobacias aéreas

A maioria dos visitantes que estiverem assistindo as 100 Piracicaba esperam um evento automobilístico e com muitos carros correndo na pista, mas verão muito mais do que carros voando. Pois o público presente ao ECPA terá a oportunidade de ver ainda outras atrações como o show acrobático do piloto Lucas Yancovitz.

A bordo de um avião modelo Extra 300, o jovem piloto que se tornou campeão do Campeonato Nacional de Acrobacia Aérea, na sua estreia na Categoria Básica, fará acrobacia aéreas e com muitas piruetas sob o céu piracicabano. A apresentação faz parte da programação da quinta edição do Volcano Fest.

“Sem dúvida, neste ano a programação está bastante diversificada e, com certeza irão abrilhantar ainda mais as 100 Milhas”, disse Daniella Giannetti, organizadora do evento.

Ingressos gratuitos

A 34ª edição do 100Milhas Piracicaba terá como novidades uma ação solidária e não cobrará ingressos. A entrada para o público será simbólica: 1 kg de alimento não perecível e que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade. O estacionamento terá o valor de R$ 20.

Programação

Dia 18 de agosto (sexta-feira)

9h às 17h – Treino livre Turismo, Tubular e Fuscas

Dia 19 de agosto (sábado)

8h às 12h – Treino livre Turismo, Tubular e Fuscas

9h às 16h – Campeonato VMP de Kart (kartódromo)

9h às 16h – Kart de Locação (com agendamento)

15h – 1ª Corrida de Fuscas

17h às 23h – Volcano Fest – exposição de carros modificados (kartódromo)

18h às 23h – Track Night (autódromo)

Dia 20 de agosto (domingo)

9h às 17h – Volcano Fest – exposição de carros modificados (kartódromo)

11h – 2ª Corrida de Fuscas

14h – Abertura da pista e formação do grid de largada

15h – Largada do 100 Milhas Piracicaba

SERVIÇO

34ª edição do 100 Milhas Piracicaba

Dias 18, 19 e 20 de agosto

Local: ECPA (Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo)

Endereço: Rodovia SP-135 Km 13,5 – Piracicaba/SP

Ingresso: 1 kg de alimento não perecível

Estacionamento: R$ 20

Realização: ECPA

Apoio: Prefeitura, Secretaria de Esportes e Fundo Social de Solidariedade

Informações: (19) 3438-7901 / (19) 3438-7174 / (19) 97403-7683

@ecpa.com.br

