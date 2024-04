A Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Paulo Freire, no Parque Novo Mundo, em Americana, promove, neste domingo (14), o 14º Passeio Ciclístico Solidário, organizado anualmente pela unidade. Também haverá caminhada em todo o percurso e os participantes concorrem a uma bicicleta e a outros prêmios. O evento contará ainda com praça de alimentação, com venda de pastéis e bebidas, e recreação para as crianças.

O passeio ciclístico tem duração estimada de uma hora. A concentração acontece na Rua Amparo, ao lado da escola, com largada às 9h, e o trajeto segue pelas ruas Diadema, Santos, Açucenas, Lindoia, Guarujá e Campos do Jordão, até o retorno ao ponto inicial. A Guarda Municipal de Americana (Gama) dará apoio durante todo o passeio.

Para participar, basta doar um litro de leite ou um quilo de alimento. Os itens arrecadados serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social.

A edição anterior do passeio reuniu cerca de mil pessoas, de acordo com os organizadores.

Para o secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, trata-se de uma atividade de integração entre estudantes e familiares à comunidade escolar. “O evento promove valores essenciais para a vida em sociedade, como a cooperação e o bem-estar individual e coletivo”, disse.