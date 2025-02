Santa Bárbara d’Oeste tem 15 vagas de trabalho temporárias abertas para coletor de resíduos. A seleção dos candidatos está sendo conduzida pela Employer Recursos Humanos e vai até o mês de abril, com previsão de início imediato.

Os candidatos interessados em participar do processo seletivo devem residir no município ou em Americana. Os profissionais selecionados serão responsáveis por realizar a coleta seletiva de resíduos no perímetro urbano da cidade.

Vagas e benefícios

Entre os benefícios estão salário de R$1.634,49, vale alimentação, vale refeição, vale transporte e insalubridade com 40% do salário mínimo.

Interessados podem enviar o currículo via e-mail [email protected], por WhatsApp (19) 98313.0120, entregar presencialmente na sede da Employer RH de Campinas no endereço R. José Vilagelim Neto, 61 – Taquaral, Campinas/SP.

Ainda, podem se cadastrar pelo Banco Nacional de Empregos por meio do link: https://www.bne.com.br/vagas-de-emprego/4776368 .

Direitos do Trabalhador Temporário

Na modalidade temporária, o trabalhador tem anotação em carteira e os direitos assegurados pela legislação 6.019/1974. Dentre os direitos, estão inclusos pagamento de horas extras, descanso semanal remunerado, 13° salário e férias proporcionais ao período trabalhado. Ele recebe 8% dos seus proventos a título de FGTS e o período como temporário conta como contribuição para a aposentadoria.

Vale ressaltar que na legislação, o trabalhador temporário pode ser contratado por até 180 dias, com a possibilidade de prorrogação por mais até 90 dias. A efetivação pode acontecer a qualquer momento desse período. Junto à Previdência, o trabalhador temporário também tem todos os direitos garantidos, desde que se respeite a carência mínima exigida para o pagamento dos benefícios.

Sobre a Employer Recursos Humanos

Uma das maiores empresas de RH do país, a Employer é especialista em tecnologias para Recursos Humanos, com soluções web como folha de pagamento online, ponto eletrônico e sistema de holerite online. Com mais de 40 filiais distribuídas estrategicamente pelo Brasil, a Employer tem em seu portfólio grandes e importantes companhias nacionais e internacionais, que buscam soluções eficientes, capazes de simplificar as rotinas do RH.