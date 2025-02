BRZ (construtora) anuncia expansão para Paulínia  

A BRZ Empreendimentos celebra 15 anos de história em 2025 com um passo estratégico em sua jornada de expansão. Com mais de 100 empreendimentos entregues e presença consolidada em diversas regiões do país, a empresa agora amplia sua atuação para a cidade de Paulínia, no estado de São Paulo. Com isso, a BRZ alcançará 31 cidades no Brasil, reforçando sua posição como referência no setor imobiliário.

“O crescimento da BRZ reflete a capacidade de adaptação às tendências do mercado, oferecendo produtos cada vez mais completos e alinhados às necessidades do público atual. A expansão reforça nosso compromisso com qualidade, inovação e valorização imobiliária”, diz Eduarda Tolentino, CEO da BRZ Empreendimentos.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

A chegada da BRZ a Paulínia se insere em um plano estratégico de crescimento no interior paulista, e prevê o Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 424.299.000,00 para 2025 e R$ 423.768.000,00 para 2026 apenas na regional de Campinas. O crescimento acompanha a forte demanda habitacional da região e evidencia os esforços da empresa para contribuir com a infraestrutura e qualidade de vida das cidades onde atua.

Além do impacto econômico, a BRZ também fomentará o mercado de trabalho local. Com a nova operação, a previsão é gerar inicialmente cerca de 575 novos empregos, considerando 25 contratações diretas, 150 empregos na obra e 400 postos no time de vendas. Esse movimento fortalece o setor da construção civil e impulsiona a economia regional, beneficiando o comércio e pequenos empreendedores.

A BRZ já possui presença consolidada em cidades próximas, como Hortolândia, Sumaré e Tatuí, tendo contribuído para o crescimento sustentável dessas localidades. Em Paulínia, a expectativa é replicar o impacto positivo, promovendo o desenvolvimento urbano.

“Além dos benefícios econômicos e de infraestrutura, a BRZ reafirma seu compromisso social por meio do Instituto Dona Neném, seu braço social que apoia comunidades nas cidades onde a empresa está presente”, completa Eduarda.

BRZ de olho em expansão da região

Com a nova iniciativa, a BRZ pretende estar cada vez mais inserida no crescimento da Região Metropolitana de Campinas (RMC), que tem vivenciado expressiva expansão nos últimos anos, refletindo no desenvolvimento do mercado imobiliário.

De acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em agosto de 2024, a população da região de Campinas atingiu 3.491.150 habitantes, representando crescimento de 3,9% em relação ao ano anterior. Campinas, a maior cidade da região, registrou aumento de 4,1%, alcançando 1.185.977 moradores. Indaiatuba destacou-se com a maior alta percentual, com crescimento de 4,7% em sua população.

O Produto Interno Bruto (PIB) da Região Administrativa de Campinas alcançou R$ 163,58 bilhões no segundo trimestre de 2024, valor que marca o crescimento de 2,5% em comparação ao trimestre anterior. Foi o melhor resultado em 18 meses, evidenciando a recuperação econômica da região.

O mercado imobiliário da região tem acompanhado o ritmo de crescimento. No primeiro semestre de 2024, foram lançadas 6.017 novas unidades habitacionais, média de 33 por dia, representando aumento de 25,7% em relação ao mesmo período de 2023. O crescimento é atribuído à demanda reprimida durante a pandemia e à maior agilidade na aprovação de projetos imobiliários na cidade.

Além disso, o valor médio dos imóveis para venda na região cresceu 11% no último ano, alcançando R$ 6.888 por metro quadrado, o maior aumento desde o início da série histórica em 2014. Esse incremento é impulsionado pela valorização do metro quadrado motivada pelo aumento de empreendimentos verticais e horizontais, bem como pela demanda por imóveis de até dois quartos.

A cadeia da construção civil na RMC projeta um aumento de 10,1% no faturamento para 2024 em comparação a 2023, totalizando uma movimentação de R$ 8,8 bilhões. Assim, a chegada da BRZ a Paulínia marca um novo ciclo de crescimento para a cidade, trazendo desenvolvimento, geração de empregos e novas oportunidades para a população.

Sobre a BRZ

A BRZ Empreendimentos é uma incorporadora nascida em 2010, em Belo Horizonte (MG). Reconhecida por entregar apartamentos com qualidade superior e inovação em seu DNA, a companhia é uma das empresas mais admiradas do seu segmento. Despontando como liderança no sudeste brasileiro, chegou à marca de 100 empreendimentos entregues em 2024.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP