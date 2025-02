Leguminosas: importância na rotina, como incluí-las no cardápio 

Esta semana celebramos o Dia Mundial das Leguminosas, alimentos ricos em proteínas, fibras e nutrientes essenciais. Versáteis e saborosas, podem ser facilmente incluídas no cardápio, desde saladas e sopas até pratos principais. Seu consumo regular contribui para a saúde do coração, melhora a digestão e promove uma alimentação equilibrada, trazendo mais bem-estar ao dia a dia.

Ingredientes

Hambúrguer de Grão de Bico

1 xícara (chá) de grão-de-bico hidratado por 12 horas

meia cebola picada

1 dente de alho

2 colheres (sopa) de salsinha

1 colher (sopa) de páprica defumada

1 colher (sopa) de sal

1 pitada de pimenta moída

meia xícara (chá) de proteína de soja

3 colheres (sopa) de tapioca granulada

1 colher (sopa) de azeite

4 fatias de queijo cheddar

Montagem

6 pães de hambúrguer

1 pacote de MAGGI® Creme de Cebola

1 lata de NESTLÉ® Creme De Leite

6 folhas de alface

6 fatias de tomate

Modo de Preparo



Hambúrguer de Grão de Bico

1.Em um liquidificador, coloque o grão de bico, a cebola, o alho, a salsinha, a páprica, o sal e a pimenta. Bata no modo pulsar até que fique pastoso, porém ainda com pequenos pedaços. Se necessário, adicione um pouco de água para ajudar a bater.

2.Transfira a mistura para um recipiente e adicione a proteína de soja e a tapioca granulada e mexa bem. Cubra e deixe descansar por meia hora.

3.Umedeça as mãos com um pouco de água e modele os hambúrgueres no tamanho que desejar.

4.Em uma frigideira em fogo médio, adicione o azeite e frite o hambúrguer por cerca de 3 minutos de um lado e 2 minutos do outro e coloque o queijo por cima. Tampe a panela para que o queijo derreta. Reserve.

Montagem

5.Em um recipiente misture o NESTLÉ Creme de Leite e o MAGGI Creme de Cebola e misture bem.

6.Passe a mistura nos dois lados do pão. Coloque as folhas de alface, o tomate e o hambúrguer com queijo. Feche com a outra fatia de pão e sirva.

Ingredientes

Banana-da-terra

1 colher (sopa) de manteiga

6 bananas-da-terra maduras mas ainda firmes, em cubos médios

1 pimenta dedo-de-moça sem sementes, picada

Molho de Coentro

1 xícara (chá) de coentro picado

4 colheres (sopa) de suco de limão

meia colher (chá) de raspas da casca de laranja

1 envelope de MAGGI® Tempero Para Legumes

Montagem

1 e meia xícara (chá) de carne-seca cozida e desfiada

2 xícaras (chá) de feijão-fradinho cozido

3 folhas de couve-manteiga picadas finamente

Ingredientes

meio quilo de lentilha lavada, escorrida, demolhada

meia garrafa de vinho tinto seco

3 tabletes de MAGGI® Caldo Carne

1 folha de louro

1 dente de alho inteiro

2 colheres (sopa) de manteiga

1 maço de salsa picada

Modo de Preparo

1.Coloque a lentilha na panela de pressão com 1 e meio litros de água e o vinho tinto, cozinhe-a em fogo baixo por 10 minutos, após pegar pressão.

2.Espere esfriar e abra a panela.

3.Tempere com o MAGGI Caldo, o louro e o alho.

4.Cozinhe em fogo baixo, até que todo o líquido tenha evaporado.

5.Ao servir, retire o alho e a folha de louro, junte a manteiga, a salsa picada e misture bem.

Ingredientes

Massa

1 xícara (chá) de farinha de trigo

3 colheres (sopa) de manteiga sem sal

2 colheres (sopa) de óleo

3 ovos

1 colher (sopa) de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Recheio

1 lata de Leite MOÇA®

200g de grão-de-bico cozido

4 gemas

1 colher (sopa) de farinha de trigo

1 xícara (chá) de açúcar refinado

1 colher (sopa) de manteiga

meia colher (chá) de essência de baunilha

100g de amêndoa sem pele, torrada e picada

Montagem

óleo para fritar

2 colheres (sopa) de açúcar para polvilhar

2 colheres (sopa) de canela em pó para polvilhar

farinha de trigo para polvilhar

Modo de Preparo

Massa

1.Em um recipiente, acrescente a farinha de trigo, a manteiga, o óleo, os ovos, o fermento e o sal e amasse bem com as mãos até obter uma massa homogênea.

2.Deixe descansar.

Recheio

3.No liquidificador, bata o Leite MOÇA, o grão-de-bico, as gemas e a farinha. Reserve.

4.Em uma panela, coloque o açúcar e a água e leve ao fogo baixo para ferver até obter uma calda rala.

5.Acrescente a mistura de Leite MOÇA reservada, a manteiga, a baunilha e a amêndoa.

6.Mexa sem parar até desgrudar do fundo da panela.

7.Retire do fogo e deixe esfriar.

Montagem

8.Abra a massa em espessura bem fina sobre uma superfície polvilhada com farinha de trigo, corte quadrados ou círculos de massa.

9.Coloque o recheio no centro e feche, apertando com um garfo ou aparando com uma carretilha para formar os pastéis.

10.Frite-os em óleo bem quente até que fiquem levemente dourados.

11.Escorra os pastéis em papel absorvente, transfira-os para um recipiente e polvilhe com o açúcar e a canela.

12.Sirva a seguir.