A ONG Animais Têm Voz vai colocar o bloco na rua mais uma vez no Carnaval de Santa Bárbara com o BloCão, uma festa para tutores e seus pets, cheia de diversão e consciência social. O evento acontece no dia 2 de março, domingo de carnaval, com concentração às 16h na Escola Inocêncio Maia.

Este ano, os foliões poderão adquirir o kit especial do BloCão, que inclui abadá, bandana e garrafinha pet, por apenas R$ 59,90. Toda a arrecadação será destinada ao cuidado dos animais resgatados pela ONG. Os kits podem ser adquiridos antecipadamente pelo WhatsApp da ONG 19 98972-3270.

Além da folia, o evento reforça a importância da adoção responsável e do respeito aos animais, com músicas temáticas, distribuição de material educativo e pontos de arrecadação de ração e medicamentos.

“Queremos que o BloCão seja um momento de alegria para todos, inclusive para nossos amigos de quatro patas. É uma oportunidade de reforçar a mensagem de proteção animal de forma leve e divertida,” comenta Lúcia Paschinelli, presidente da ONG.

Os tutores estão convidados a participar com seus pets, desde que sigam algumas orientações de bem-estar animal, como garantir hidratação e evitar fantasias desconfortáveis.

Serviço:

📅 Data: 2 de março

📍 Local: Escola Inocêncio Maia

💰 Kit BloCão: R$ 59,90 (abadá, bandana e garrafinha pet)

📲 Mais informações: WhatsApp 19 98972-3270

📢 Instagram: @animaistemvoz

Sobre a ONG Animais Têm Voz

Há 13 anos, a ONG atua no resgate e cuidado de animais em situação de risco, oferecendo moradia, alimentação e suporte veterinário. O trabalho é mantido exclusivamente por doações, sem apoio governamental.

