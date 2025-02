CCL recebe oficina cultural sobre cascas do corpo e da matéria

O Centro de Cultura e Lazer (CCL) de Americana recebe, neste sábado (15), das 15h às 17h, a oficina gratuita “Casca de dentro ou corpo de fora?”, realizada pelo Coletivo TantoFaz em parceria com o Fábrica das Artes e a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas em https://www.sympla.com.br/evento/casca-de-dentro-ou-corpo-de-fora-oficina/2819721.

O evento apresentado por Gabriel Ferreira é uma contrapartida do projeto “Prosopagnosia – Mais um dia”, selecionado através de Edital de Chamamento Público realizado pela Prefeitura, com recurso da Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar Nº 195/2022).

“A Lei Paulo Gustavo promove a acessibilidade, a diversidade e a inclusão no fazer artístico. Por meio das contrapartidas, a população tem a oportunidade de conhecer os projetos e as obras”, explica o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini.

Leia + sobre Famosos, artes e música

A oficina propõe uma investigação sobre as cascas do corpo e da matéria. Por meio da experimentação corporal, do tato e da expressão visual, os participantes vão explorar superfícies que revelam memórias e transformações, buscando identificar o que essas texturas contam e como é possível reinventá-las artisticamente.

Oficina: Casca de dentro ou corpo de fora?

Data: 15 de fevereiro às 15h

Duração: 2 horas

Local: CCL (Avenida Brasil, 1.293, Jardim São Paulo, em Americana)

Público: Maiores de 14 anos

Vagas limitadas: 20 pessoas

Ingressos: Gratuito no site Sympla.com.br

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP