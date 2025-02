A vereadora Talitha de Nadai (PDT) reuniu-se na segunda-feira (10) com a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, para debater melhorias para os programas e projetos desenvolvidos pela secretaria.

Na reunião, a parlamentar discutiu o acolhimento de crianças e adolescentes e pediu informações sobre os projetos Casa Lar e Família Acolhedora.



“Quando fui secretária o projeto Casal Lar foi apresentado no Congresso Mundial dos Direitos das Crianças e Adolescente, na Argentina, como referência, e infelizmente não teve continuidade. O sistema de acolhimento voltou a ser institucional. Em contrapartida, o projeto Família Acolhedora avançou bastante e hoje temos muitas famílias participando”, afirmou a vereadora.

Foram discutidos também durante a reunião o acolhimento de moradores de rua e o Residencial Vida Longa – Serviço de Acolhimento em República para Pessoas Idosas. A parlamentar elogiou o trabalho desenvolvido pela APAM (Associação de Promoção e Assistência de Americana) com as famílias acolhedoras. “Acredito muito nas parceiras de entidades com o Poder Público e fiquei feliz em saber que essa parceria com a APAM está funcionando muito bem”, disse.

