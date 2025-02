O Consórcio PCJ teve como eleito para presidir a entidade o atual prefeito de Santa Barbara d’Oeste, Rafael Piovezan. Ele será o 11º prefeito a ocupar o cargo, e o 18º presidente da história.

A reunião (96ª Reunião Ordinária) aconteceu nesta sexta-feira, 14 de fevereiro. Também foram escolhidos os novos membros do Conselho Diretor da entidade para a gestão 2025/2027.

Rafael Piovezan é biólogo formado pela UNESP Rio Claro, com mestrado, doutorado e pós-doutorado em Zoologia pela instituição. Em sua trajetória política foi secretário de Meio Ambiente e diretor-superintendente do Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Santa Bárbara d’Oeste. Foi eleito prefeito do município em 2021 e reeleito para o exercício de 2025/2029.

O novo presidente agradeceu a confiança depositada por parte do Conselho de Associados e relembrou que a relação que possui com o Consórcio PCJ é de longa data, desde quando foi Secretário do Meio Ambiente em 2013 e Diretor Superintendente do DAE de Santa Bárbara d’Oeste entre 2014 e 2020. “O importante agora é ter o apoio de todos para superarmos os desafios nestes próximos anos à frente das Bacias PCJ”, finalizou o chefe do Executivo, que tomará posse no dia 1º de abril.

O Presidente do Conselho de Transição da entidade e representante da BRK Ambiental, Fernando Mangabeira, parabenizou o novo presidente e colocou-se à disposição para futuras ações.

Agora, na nova gestão do Conselho Diretor, serão 7 vice-presidentes entre os municípios associados e outros 3 do quadro das empresas associadas. Ainda compõe o quadro do Conselho Diretor, 9 conselheiros representantes de municípios e 5 representantes de empresas, completam o quadro os representantes para Agentes de Interlocução Consultiva.

Diversas autoridades marcaram presença na reunião, entre elas o Secretário de Governo e Relacionamentos Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab que agradeceu o convite e enfatizou o trabalho do Consórcio PCJ nestes 35 anos de existência: “Eu entendo que seja um dos Consórcios que mais funciona no nosso país, com espírito público, seriedade nas discussões e com as melhores soluções em especial no campo do meio ambiente, que contribuiu para que tenhamos uma região cada vez melhor. Trago aqui a minha certeza que vamos trabalhar juntos, Governo do Estado de São Paulo e Consórcio PCJ”.

Na ocasião, ainda houve a apreciação das contas e Balanço Contábil e Patrimonial do Consórcio PCJ e o relatório de Atividades de 2024. Na além de mais detalhes sobre o início das inscrições do 9º Prêmio Ação pela Água 2025, que tem como tema “Sustentabilidade Hídrica é nossa Meta Global: Juntos pelos ODS”.

O secretário executivo do Consórcio PCJ, Francisco Lahóz, agradeceu a presença de todos e lembrou que estamos vivendo eventos climáticos extremos e atentou aos presentes: “Precisamos reter água aqui com reservatórios, com boas ações na zona rural e litorânea, além de piscinões ecológicos”.

Outra novidade do evento foi a apresentação de uma nova empresa associada, a Companhia de Saneamento de Jundiaí (CSJ) e o retorno do Município de Sumaré ao quadro de associados.

Sumaré foi uma das 11 cidades que fundaram o Consórcio PCJ, em 13 de outubro de 1989, mas acabou deixando a entidade, em 2019, por dificuldades financeiras. A nova administração, que assumiu esse ano a gestão do município entendeu sobre a importância de participar do Consórcio PCJ e manifestou seu desejo de retornar ao quadro de associados.

Fundada em 1996, a CSJ construiu a Estação de Tratamento de Esgotos de Jundiaí (ETEJ) iniciando suas operações em 1998. Atualmente, 99% do esgoto coletado é tratado pelo ETEJ, garantindo saneamento de qualidade para a cidade.

Formação completa do novo Conselho Diretor, gestão 2025 – 2027:

Presidente (Prefeito)

Rafael Piovezan – Santa Barbara D’Oeste/SP

Vice-Presidente de Política de Recursos Hídricos (Prefeito)

Franklin Duarte de Lima – Valinhos/SP

Vice-Presidente de Programas de Educação e Sensibilização Ambiental (Prefeito)

Lucas Sia Rissato – Artur Nogueira/SP

Vice-Presidente para Assuntos Institucionais (Prefeito)

Fábio Vinicius Polidoro – Pedreira/SP

Vice-Presidente de Integração Regional (Prefeito)

Custódio Tavares Dias Neto – Indaiatuba/SP

Vice-Presidente de Programas Regionais (Prefeito)

Gustavo Perissinotto – Rio Claro/SP

Vice-Presidente de Programas de Resíduos Sólidos (Prefeito)

José Nazareno Zeze Gomes – Hortolândia/SP

Vice-Presidente de Ampliação das Disponibilidades Hídricas – (Prefeito)

Daniel da Rocha Martini – Atibaia/SP

Vice-Presidente para Proteção aos Mananciais (Empresa)

Luiz Roberto Del Gelmo – DAE Jundiaí

Vice-Presidente de Tecnologia e Sistema de Gestão (Empresa)

Fernando Ariani Mangabeira Albernaz – BRK Ambiental

Vice-Presidente de Sistema de Monitoramento das Águas (Empresa)

Manuelito Pereira Magalhães Junior – SANASA

Conselheiros:

a) Municípios:

5 (cinco) Municípios com menos de 50 mil habitabntes (Prefeitos)

Iracemápolis/SP – Nelita Cristina Franceschini

Camanducaia/MG – Rodrigo Alves de Oliveira

Holambra/SP – Fernando Henrique Capato

Jarinu/SP – Debora Cristina do Prado Belinelo

Ipeúna/SP – Maria Luisa Zanoni Prata

3 (três) Municípios entre 50 mil a 500 mil habitantes (Prefeitos)

Paulínia/SP – Danilo Macêdo de Barros

Piracicaba/SP – Hélio Donizete Zanatta

Capivari/SP – Vitor Hugo Riccomini

1 (um) Município com mais de 500 mil habitantes (Prefeito)

Campinas/SP – Dário Saadi

b) Empresas:

5 (cinco) Representantes de Empresas

Petrobras – Valdir Pinheiro

CSJ – Luiz Pannuti Carra

AEGEA Mirante – Daniel Fernando Mantovani

ORIZON – Christiane Vilas Boas Vieira Ypê – Helmut Werner Forster

Agentes de Interlocução Consultiva

Cosmópolis/SP – Antonio Claudio Felisbino Jr.

