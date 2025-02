O prefeito de Americana, Chico Sardelli, lançou nesta sexta-feira (14) a campanha “Todos contra a Dengue – Para não deixar água parada, tem que se mexer!”. O objetivo é reforçar as atividades do PMCD (Programa Municipal de Controle da Dengue) e mobilizar a cidade contra a doença. A ação será coordenada pela Secretaria de Saúde, com envolvimento de todas as pastas da administração municipal.

Representantes de diversos segmentos, convidados pela Prefeitura, estiveram no lançamento, no auditório da Secretaria de Assistência Social, numa demonstração de união pela ampla mobilização no combate à doença. Entre eles, secretários e servidores municipais, vereadores, lideranças religiosas e de bairros, como padres e pastores, empresários, entre outros representantes da comunidade.

“A Prefeitura pode e está fazendo a sua parte, colocando todo esforço no enfrentamento da dengue, mas é importante que todo mundo colabore, que as pessoas se envolvam nessa luta, que é de toda a sociedade”, disse Chico.

Entre as novidades destacadas pelo prefeito, estão o uso de drone para auxiliar na inspeção de imóveis fechados, a criação de uma sala de situação composta por integrantes de várias secretarias, a contratação de mais agentes para reforçar as ações e um sistema online de monitoramento interno, desenvolvido pela Secretaria de Saúde, com recursos de Inteligência Artificial (IA).

“A gente vem há muito tempo fazendo esse trabalho, mas não podemos deixar a responsabilidade apenas aos agentes que atuam no combate da dengue. A responsabilidade é de todos nós”, ressaltou o vice-prefeito Odir Demarchi.

O secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, destacou as diversas parcerias para o combate à doença, que incluem Defesa Civil, ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana), DAE (Departamento de Água e Esgoto), CPFL Paulista, Secretaria de Educação, Secretaria de Meio Ambiente, Diretoria Regional de Ensino, entre outras. E também apresentou o novo material impresso (cartilha e check-list) produzido pela Secretaria de Comunicação e Tecnologia da Informação, que será utilizado pelos alunos das redes municipal e estadual de ensino em atividades sobre a dengue.

O município também irá implantar um comitê intersetorial envolvendo todas as secretarias municipais, para auxiliar nos trabalhos. “Nós queremos vencer esta luta e contamos com a colaboração de todos. Quero agradecer aos parceiros que já estão juntos com a Secretaria de Saúde nesse trabalho intenso e chamar toda a sociedade para se mobilizar no combate à dengue”, disse o secretário.

Cenário da dengue no município

O médico infectologista Dr. Arnaldo Gouveia Junior destacou a necessidade de ampla mobilização diante do cenário da dengue, que inspira atenção. “Hoje há muitas pessoas suscetíveis, que estão contraindo a dengue pela segunda ou terceira vez. A população idosa também é muito vulnerável, então isso acaba proporcionando maior demanda nos pronto atendimentos”, explicou.

O infectologista também chamou a atenção para a presença do vetor que, segundo ele, está melhor adaptado às condições urbanas e se proliferando de forma mais acelerada em razão do clima. “As altas temperaturas e a ocorrência intermitente de chuvas são condições propícias à proliferação do Aedes aegypti. Essa combinação acelera o seu ciclo reprodutivo”, enfatizou.

A Prefeitura ofereceu material impresso aos presentes ao evento para serem distribuídos em ações diversas. O material também ficará disponível na Uvisa (Unidade de Vigilância em Saúde) – Rua Hermes Fontes, nº 95. O telefone para mais informações é (19) 3475-3590.

Também estiveram presentes no evento a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Lionela Ravera Sardelli, os vereadores Gutão do Lanche, Pastor Miguel Pires, Jacira Chávare, Roberta Lima, Marcos Caetano e Thalita De Nadai, os secretários municipais Eduardo Flores (Administração), Juliani Helen Munhoz Fernandes, Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação), Rafael de Barros (Desenvolvimento Econômico), Vinicius Ghizini (Educação e Cultura e Turismo)

Presidente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Fábio Beretta Rossi, o secretário adjunto de Saúde, Fábio Joner, a superintendente da Fusame, Lilian Franco de Godoi, o coordenador da Defesa Civil, João Miletta, o presidente da ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana), Marcelo Fernandes, e o diretor da Uvisa (unidade de Vigilância em Saúde), Antônio Donizetti Borges.

