Funcionário que trabalha em loja de carros destrói Ferrari de mais de R$ 3 milhões no bairro Taquaral em Campinas. Além de bater e dar PT no carro, quase atropelou um senhor de idade que trabalhava no local.

A Ferrari 296 GTB avaliada em nada menos que R$ 3,2 milhões foi protagonista de um acidente nesta sexta-feira (14). O motorista perdeu o controle enquanto dirigia o esportivo e bateu contra o muro de uma casa.

Mais notícias da cidade e região

Câmeras de segurança captaram o momento em que o rapaz perdeu o controle do carro, invadiu a calçada e colidiu contra o portão de uma residência.

A parte dianteira do veículo de luxo ficou completamente destruída – assista no vídeo acima.

A Ferrari trafegava pela Av. Heitor Penteado saiu da pista após ultrapassar outro carro e atingiu a residência.

Ao sair da avenida, o veículo passou a poucos metros de um homem que estava trabalhando na calçada. Apesar do susto, felizmente ninguém se feriu.

Embora a velocidade da Ferrari no momento do acidente não tenha sido informada, segundo a Emdec, empresa responsável pela gestão do trânsito em Campinas, a velocidade máxima permitida naquela via é de 50 km/h.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP