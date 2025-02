Quase 1,6 kg de droga pronta para o preparo mais 1 mil porções que seriam vendidas nas ruas foram apreendidas por agentes da Guarda Municipal em Santa Bárbara d’Oeste na madrugada deste sábado.

O caso aconteceu por depois da 1h da manhã no jardim Nova Conquista.

Abaixo a resenha da GUARDA CIVIL MUNICIPAL de Santa Bárbara D’oeste-Sp

APOIO TÁTICO 04 GCM VILLALON GCM SERNAJOTO GCM GABRIEL

DATA: 15/02/25 HORA: 01:15 LOCAL: RUA PADRE ANTONIO CORRÊA N°343 JD. NOVA CONQUISTA.

APREENSÃO DE DROGAS 1,6 kg

Durante patrulhamento, está equipe tática visualizou um indivíduo caminhando sentido oposto à viatura portando consigo uma bolsa lateral, este que ao notar a aproximação da equipe soltou a referida bolsa na calçada invadindo uma residência se evadindo pelos fundos.

Devido a distância não foi possível identificá-lo, ainda assim, feito contato com o morador da residência G.H.S.G 23 anos de idade, foi realizado uma busca pelo interior do imóvel onde nada de ilícito foi localizado, já dentro da referida mochila fora localizados:

-25 kits de crack (328 pedras)

-48 kits de cocaina (669 eppendorfs)

-4 pedaços grandes de crack (491gr)

-1 saco contendo pó branco (1.081kg).

Diante do exposto, todo o material bem como G, foram conduzidos até o plantão policial onde a autoridade após tomar conhecimento dos fatos deliberou pela apreensão das drogas liberando G. Após prestar depoimento.

