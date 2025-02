Barriga com gominhos promete ser a sensação do Carnaval

Os procedimentos estéticos não invasivos têm ganhado cada vez mais destaque como aliados na busca por uma barriga chapada com gominhos, um dos principais desejos em épocas como o Carnaval. As famosas, que muitas vezes servem de inspiração, recorrem a essas técnicas para potencializar os resultados dos treinos e da alimentação, garantindo um visual mais esculpido e livre de gordura localizada.

Mas como elas conseguem atingir esse objetivo? A resposta envolve uma combinação de disciplina, alimentação balanceada, exercícios físicos e acompanhamento profissional especializado para procedimentos não invasivos.

Estes procedimentos estéticos são técnicas que não envolvem cortes, anestesia geral ou longos períodos de recuperação. Eles atuam diretamente na quebra de gordura, no estímulo ao colágeno ou na tonificação muscular, ajudando a definir o contorno corporal e a reduzir medidas.

Entre os principais equipamentos para chegar em resultados perfeitos está o Unyque Pro, equipamento médico que traz a união das tecnologias ReFreeze, Cryo RF Max e HImFu em um único aparelho.

Considerado um dos queridinhos dos consultórios frequentado pelas famosas com o shape perfeito, o Unyque Pro provoca um calor intenso nas células gordurosas e nos septos fibrosos, levando a uma redução na camada de gordura. Além disso, revitaliza o tecido, melhora o aspecto da pele e produz ativações importantes no sistema linfático, melhorando a eliminação de toxinas e radicais livres.

“Os procedimentos agem de forma gradual, garantindo uma aparência mais natural e harmoniosa. Eles potencializam os resultados de uma rotina saudável, ajudando a eliminar gordura localizada e a definir os músculos. Com a união das tecnologias ReFreeze, Cryo RF Max e HImFu, a paciente/cliente remodela o corpo, diminui a gordura localizada e os vários tipos de celulite. É bem indicado para quem busca resultados específicos, como os famosos gominhos”, explica o Dr. Mauro André Arguello, médico especialista em Cirurgia Plástica.

Resultado na primeira sessão

A maior inovação do equipamento, idealizado e produzido pela Body Health, empresa global presente em mais de 35 países e referência em pesquisa e desenvolvimento na medicina estética, é oferecer uma sinergia de tratamentos com resultados comprovados que atuam em vários pontos na mesma sessão.

Sessões pros gominhos

As sessões com o Unyque Pro duram em média 30 minutos, variando conforme a necessidade de cada paciente e quais tecnologias serão utilizadas para combater a gordura localizada. O protocolo é definido a partir da avaliação do profissional médico e da expectativa de cada pessoa, mas os resultados são tão animadores que já podem ser visualizados desde a primeira sessão.

“Quem opta pelo Unyque Pro comprova nos resultados que o protocolo muda radicalmente a rotina de cuidado, beleza e bem estar corporal e mental. Além disso, é uma opção para clínicas que buscam oferecer o que há de mais tecnológico para seus pacientes”, finaliza o Dr. Mauro Arguello.