A atriz e rainha da escola de samba do Carnaval do Rio de Janeiro, Viviane Araújo, que representa a Salgueiro, foi alvo de polêmica por ter uma hérnia abdominal visível em vídeo postado nas redes sociais, durante um ensaio para o desfile deste ano, que realizou na Marquês de Sapucaí, nesta semana.

Na quarta-feira (12) ela fez um desabafo nas redes sociais abordando a doença: “Postei o vídeo e algumas pessoas só sabiam reparar e comentar sobre a hérnia. Não apreciavam mais nada, só falavam dela”, afirmou.

As hérnias abdominais são mais comuns do que parecem, afetam entre 20% e 25% da população adulta no Brasil, o que representa 28 milhões de adultos.

O cirurgião e presidente da Sociedade Brasileira de Hérnia e Parede Abdominal, Dr. Gustavo Soares, explica que as hérnias mais comuns após a gestação. “Em adultos está mais associada à gestação – devido ao aumento da cavidade abdominal, tosse persistente e excesso de peso”, explica.

Confira as principais dúvidas sobre as hérnias abdominais, esclarecidas pela SBH:

1 – O que é?

As hérnias abdominais são uma abertura na musculatura do abdome que permitem a passagem de um conteúdo de dentro da barriga para fora, podendo ser gordura ou parte de um órgão. Dor durante a prática de atividades físicas e o abaulamento (bolinha) no local são os principais sintomas da doença.

2 – Qual o tratamento?

A única forma de tratamento de uma hérnia abdominal é a cirurgia. Os pacientes precisam de cuidados médicos, já que existe o risco de complicações como o encarceramento e o estrangulamento que podem exigir cirurgia de emergência.

3 – A hérnia pode voltar?

As hérnias supraumbilicais têm um risco de recidiva (retorno) de até 8%. Para evitar que isso aconteça utilizamos telas no momento da cirurgia que reforçam a musculatura abdominal e evitam que a doença volte. Os cuidados pós-operatórios também são indispensáveis para o sucesso da cirurgia.

4 – Viviane Araújo sofre algum risco?

Ela precisa ser avaliada por um cirurgião, pois não é possível se posicionar sobre um caso sem a adequada avaliação médica. De forma geral, se a paciente estiver assintomática e sem dor, não há problema em desfilar.

No entanto, se houver algum incômodo é fundamental que ela procure um cirurgião dedicado ao tratamento das hérnias, tendo em vista que o desfile em escola de samba requer um esforço grande e pode haver o encarceramento, uma grave complicação que pode levar à cirurgia de emergência.

PRÊMIO SBH DE JORNALISMO –

A Sociedade Brasileira de Hérnia e Parede Abdominal promove, em 2025, a 1ª edição do Prêmio SBH de Jornalismo. A iniciativa tem como objetivo incentivar o debate e o maior acesso a informação sobre as hérnias abdominais, além de valorizar a atuação da imprensa feita de forma ética e qualificada.

As inscrições abrem no dia 17 de fevereiro e podem ser feitas até o dia 10 de junho. Os prêmios vão de R$ 2 mil a R$ 6 mil. O edital completo com link.

Os vencedores serão anunciados durante o VIII Congresso Brasileiro de Hérnia e Parede Abdominal, que será realizado nos dias 06 e 07 de julho de 2025, em Campinas (SP), reunindo mais de 500 cirurgiões para debater o diagnóstico e tratamento desta doença.