Corinthians empata (2-2) na volta ao Pacaembu

Portuguesa e Corinthians se enfrentaram pela 10ª rodada do Campeonato Paulista de 2025 este sábado. O confronto foi realizado no Estádio do Pacaembu, em São Paulo.

A Lusa até abriu o placar no primeiro tempo com Jajá, mas o Timão reagiu e conseguiu marcar dois gols na etapa final, com Matheus Bidu e Talles Magno.

Porém, já na reta final do jogo, Maceió deixou tudo igual e deu números finais a partida.

Corinthians líder isolado

Com o resultado, o Timão segue na liderança isolada de seu grupo, agora com 26 pontos, 10 a mais que o vice-líder Mirassol.

Já a Portuguesa manteve a 2ª colocação do Grupo B, somando 11 pontos.

