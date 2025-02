Vovó fitness da moral na turma maromba (vídeo)

Psicanalista avalia comportamento de Neymar após ser vaiado por 48 mil pessoas

Pressão extrema no jogador e suas estratégias para lidar com críticas reforça o debate sobre o impacto da cobrança pública no estado emocional de atletas de alto nível

Durante a partida do Campeonato Paulista entre Corinthians e Santos, realizada nesta quarta-feira, 12, na Neo Química Arena, a psicanalista Ana Lisboa acompanhou de perto o desempenho de Neymar em seu primeiro grande clássico após o retorno ao Brasil e a intensa reação da torcida. Segundo ela, o jogador e ídolo nacional enfrentou um cenário psicológico desafiador ao ser alvo de vaias constantes de cerca de 48 mil pessoas.

“A pessoa tem que ter um psicológico muito forte para aguentar uma multidão inteira vaiando e xingando ao mesmo tempo”, afirma Ana Lisboa. Para a especialista, a forma como Neymar reagiu à hostilidade – fazendo gestos de carinho em resposta às ofensas – reflete os mecanismos psicológicos que ele desenvolveu ao longo da vida para lidar com a pressão extrema.

O ex-jogador do Barcelona (ESP), do Paris Saint-Germain (FRA) e Al Hilal (SAL) também é pai de 4 filhos – o mais novo ainda a caminho – e mostra que as reações de uma figura pública são importantes e reverberam no público também.

Ana Lisboa destaca que, apesar de sua trajetória de sucesso, o atleta carrega traumas e desafios emocionais. “Quem assiste o documentário dele percebe o impacto da relação com o pai e como, em momentos de crise, ele sempre acaba recorrendo a essa figura para resgatá-lo”, analisa. A psicanalista também aponta que comportamentos impulsivos e situações de perda financeira podem estar relacionados a sentimentos inconscientes de indignação e desvalorização.

O episódio reforça o debate sobre o impacto da cobrança pública no estado emocional de atletas de alto nível. Segundo a especialista, mesmo que jogadores como Neymar possuam altos ganhos financeiros, a pressão constante pode desencadear reações psicológicas complexas que influenciam tanto o desempenho em campo quanto a vida pessoal.

“A gente precisa lembrar que, por trás do ídolo, existe uma pessoa lidando com expectativas, frustrações e cobranças desde muito jovem. Não é só sobre talento ou dinheiro, é sobre saúde mental e como cada um encontra formas de sobreviver a tanta pressão”, alerta Ana.

Ana Lisboa @analisboa

Fundadora e CEO do Grupo Altis, startup inovadora voltada para negócios sistêmicos e universidade reconhecida pelo MEC e especializada em saúde mental, Ana é especialista em terapias sistêmicas e lidera a comunidade Feminino Moderno com mais de 100 mil alunas em 72 países. Com uma trajetória de quase uma década e um faturamento de 38 milhões de reais acumulados nos últimos anos.

Psicanalista, professora, empresária, advogada, palestrante e fundadora do maior movimento de saúde mental feminina do mundo, que reuniu mais de 6 mil mulheres. Ana possui formações em Psicologia Positiva, Neurociências e Terapia de Casais. Graduada também em Direito, especialista em Direitos das Mulheres, e mestre em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Autónoma de Lisboa.