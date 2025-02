Rio Branco goleia Lemense (4-0) e fica perto do topo

O Rio Branco voltou a vencer e agora por goleada. O alvinegro enfiou 4 a 0 na Lemense com o primeiro gol saindo já no 1o minuto de jogo. O gol foi anotado por Jordan.

O Tigre subiu para 16 pontos na Série A3 do Campeonato Paulista e agora ocupa o segundo lugar na classificação geral. A liderança segue com o Marília.

Rio Branco na pressão na 2a etapa

O Tigre foi pra cima no começo da segunda etapa e ampliou logo aos 15′, com Jean Pablo. O terceiro gol veio aos 24′, com Gui Vieira. A vitória e a goleada foram seladas com Luketa, aos 33′ da etapa final.

Público pagante: 1304

Público total: 1695

Renda: 29.150,00

