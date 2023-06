17 again. Caiu pra guarda no tráfico no Zabani

Um rapazote de 17 anos foi detido pela Guarda

Municipal de Santa Bárbara d’Oeste por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira. Ele foi detido no parque Zabani por volta das 20h30 em ação do grupo de Apoio Tático da GM SB. O rapaz estava próximo a uma área verde onde estava escondida a droga. A atividade do dia envolvia crack, cocaína e maconha. Ele foi liberado aos pais e vai ter que se apresentar no Fórum da cidade.

Leia abaixo a descrição da ação feita pelos agentes da GUARDA CIVIL MUNICIPAL Santa Bárbara D’oeste-Sp APOIO TÁTICO 04

GCM JOSÉ

GCM VILLALON

GCM GABRIEL

DATA:19/06/23

HORA:20:38

LOCAL:RUA PLÁCIDO RIBEIRO FERREIRA (ÁREA VERDE)

ATO INFRACIONAL/TRÁFICO DE DROGAS

Durante patrulhamento Tático, está equipe visualizou M. 17 anos de idade abaixado ao final da rua, este que ao perceber a aproximação da equipe soltou a sacola e se evadiu em desabalada carreira sendo acompanhado pela equipe e com o cerco da viatura foi detido pelo JD. Nova conquista saindo da mata aos fundos do centro comunitário, submetido a busca pessoal foi localizado consigo R$83,00 provenientes da venda dos entorpecentes, onde de retorno ao local da fuga foi localizado dentro da referida sacola:

– 29 pedras de crack

– 22 eppendorfs de cocaína

– 78 porções de maconha.

Fatos apresentados pelo plantão policial onde a autoridade após tomar conhecimento dos fatos determinou a apreensão das drogas liberando o adolescente a seus genitores para se apresentar ao fórum deste município posteriormente.

Durante a varredura pela área de mata os patrulheiros da viatura 105 da GCM Dgiovany e Gomes auxiliaram na segurança do perímetro.

