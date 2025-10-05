As cidades de Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa e Sumaré estão com mais de 1.700 oportunidades de trabalho, em diversas áreas e com diferentes níveis de escolaridade.

Santa Bárbara disponibiliza 1.192 vagas de emprego

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio do Desenvolve Santa Bárbara, disponibiliza 1.192 vagas de emprego em diferentes áreas de atuação. As oportunidades contemplam candidatos alfabetizados, com ensino fundamental ou médio, cursos específicos, graduação e também pessoas com deficiência (PCDs). As vagas podem ser encerradas sem aviso prévio.

Os interessados devem encaminhar e-mail para [email protected], informando no assunto o nome da vaga pretendida e, no corpo da mensagem, os seguintes dados: nome completo, CPF, RG e currículo atualizado. Outra opção é o atendimento presencial no Desenvolve Santa Bárbara, localizado no Villa Multimall (Rua do Ósmio, 975 – paralela à Avenida Santa Bárbara). Para o atendimento presencial, é necessário apresentar RG, CPF e Carteira de Trabalho (física ou digital).

O setor funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato pelo telefone (19) 3499-1015.

Confira a relação completa de vagas disponíveis:

Vagas para alfabetizado

Açougueiro (a), Açougueiro de desossa, Auxiliar de serviços gerais, Ajudante de cozinha, Ajudante confecção, Ajudante de expedição, Ajudante de jardinagem, Ajudante de pedreiro, Ajudante de produção, Ajudante geral, Ajudante geral/ serralheiro, Ajudante geral de tapeçaria, Atendente, Atendente de balcão, Atendente de restaurante, Atendente de lanchonete, Auxiliar de costura, Auxiliar de cozinha, Auxiliar de expedição, Auxiliar de limpeza, Auxiliar de manutenção, Auxiliar de manutenção predial, Auxiliar de produção, Auxiliar de serviços gerais, Auxiliar nos serviços de alimentação, Balconista, Balconista de padaria, Caseiro, Costureira (o), Cozinheiro (a), Cromador, Embalador,

Empregada doméstica, Encarregado predial, Esmerilhador, Jardineiro, Instalador de rede de telecomunicações Jr, Jardineiro, Lavador de carros, Líder de jardinagem, Mecânico de manutenção, Mecânico de manutenção predial, Mecânico de manutenção industrial, Medidor/ conferente, Mecânico de auto, Meio oficial de cozinha, Montador de acessórios veicular, Motorista, Motorista de caminhão, Motorista de ônibus, Operador de furadeira radial, Operador (a) de caixa, Operador (a) de máquina costura industrial, Operador de forno leve, Operador de lavadora,

Operador de máquina de endireitar, Operador de máquinas, Operador de torno CNC, Operadora de caixa, Operadora de máquinas, Padeiro (a), Passadeira, Pedreiro, Pintor, Pintor eletrostática (a pó), Pintor industrial, Pizzaiolo (a), Promotor, Repositor (a) de mercadorias, Revisor (a), Revisor (a) de tecidos, Serralheiro, Serralheiro industrial, Serralheiro/ montador, Servente de pedreiro, Serviços gerais, Soldador, Soldador TIG, Tecelão (ã), Torneiro mecânico, Trabalhador rural I, Urdidor, Vendedor (a), Vendedor (a) externo.

Vagas para ensino fundamental (1º grau)

Açougueiro (a), Ajudante de açougue, Ajudante de cozinha, Ajudante de montagem, Ajudante de motorista, Ajudante de montagem de andaimes, Ajudante de pedreiro, Ajudante de produção, Ajudante de mecânico de manutenção e instalação, Ajudante de Tecelão, Ajudante geral, Ajudante/ Auxiliar de jardinagem, Armador, Atendente de restaurante, Ajudante de serralheiro, Atendente de loja, Auxiliar de corte, Auxiliar de Cozinha,

Auxiliar de expedição, Auxiliar de limpeza, Auxiliar de manutenção, Auxiliar de rebarbação, Auxiliar de serviços gerais, Auxiliar de via permanente, Auxiliar de usinagem/produção, Balconista de frios, Balconista de padaria, Caixa/ atendente, Caldeireiro, Costureira (o), Contramestre, Cortador (a), Dobrador de chapas, Encanador industrial, Encanador, Expedidor, Fresador, Instalador de esquadrias de aluminio e vidro, Líder de produção,

Mandrilhador fresador convencional, Marceneiro, Mecânico de manutenção, Meio oficial de mecânico, Motorista, Motorista de Ônibus, Montagem de andaimes, Oficial de manutenção, Operador/preparador de torno cnc e centro de usinagem, Operador de conicaleira, Operador (a) de máquina, Operador (a) de caixa, Pedreiro (a), Preparador de peças cromoduro, Pintor, Pintor industrial, Programador e operador de torno cnc, Repositor (a) de hortifrúti, Revisor (a) de tecidos, Serviços gerais, Soldador, Street vendedor (a), Tapeceiro, Torneiro Mecânico/Meio Oficial, Vendedor (a).

Vagas para ensino médio (2º grau)

½ Oficial de mecânico de manutenção, ½ Oficial serralheiro/ Serralheiro, Açougueiro Ajudante de açougue, Ajudante de expedição, Ajudante geral, Ajudante geral de marmoraria, Ajudante de produção, Assistente de expedição, Assistente de loja, Assistente de vendas, Assistente de administrativo, Assistente de faturamento (E-commerce), Atendente, Atendente de balcão, Atendente de vendas, Auxiliar de corte, Auxiliar de produção, Auxiliar de vendas, Auxiliar de expedição, Auxiliar de expedição/ recebimento, Auxiliar de limpeza, Auxiliar de manutenção,

Auxiliar de montagem, Auxiliar de produção, Auxiliar de loja/vendas, Balconista, Caldeireiro, Cartazista, Consultor (a) de vendas internas, Consultor (a) de negócios, Conferente, Contramestre, Desenhista Projetista, Empacotador (a), Encarregado de obras, Fiscal de prevenção de perdas, Instalador/ Montador, Jovem aprendiz, Líder de Açougue, Mecânico de manutenção, Mecânico de manutenção: curso técnico em mecânica, Mecânico industrial, Motorista, Operador (a) de caixa, Operador (a) de loja – Empório, Operador de máquina de endireitar, Operador de torno CNC,

Operador logístico, Operador (a) de empilhadeira, Operador (a) de loja II, Operador (a) de Mercearia, Pedreiro, Piloteira, Pintor industrial, Promotor (a) de vendas, Recepcionista, Repositor (a), Repositor (a) de frios, Revisora, Serviços gerais/ auxiliar mecânico, Serralheiro, Subgerente, Técnico de manipulação, Técnico de manutenção, Tesoureiro (a), Torneiro mecânico convencional, Vendedor (a), Vendedor (a) interno, Vendedor (a) interno/ externo, Vendedor (a) externo, Zelador.

Vagas que exigem cursos

Ajudante de manutenção: curso de mecânico, pneumática e hidráulica, Ajudante de mecânica: curso de mecânica, Ajudante de produção: curso de metrologia e leitura e interpretação de desenhos, Auxiliar de manutenção: curso de eletricista, Auxiliar de manutenção predial: curso de NR35, Auxiliar de mecatrônica: curso técnico em mecatrônica, Auxiliar de mecânico de manutenção C: curso de manutenção automotiva, Cilindrista: curso de caldeira, Consultora de vendas: curso na área de beleza e estética, Desenhista: curso técnico em edificações, Eletricista: curso de elétrica,

Eletricista: curso de NR10 e NR35, Estagiário (a) de segurança do trabalho: curso técnico de segurança do trabalho, Mecânico: curso de mecânica, Mecânico de empilhadeiras: curso de operador de empilhadeira, Mecânico (a) de empilhadeira: curso de mecânico, Mecânico de manutenção: curso de mecânico de manutenção, Montador (a) elétrico: curso básico em elétrica, Motorista Carreteiro: curso de Mopp, Motorista munck: curso de operador de munck, Motorista de micro-ônibus: curso de transporte de passageiros, Motorista de ônibus: curso de transporte de passageiros,

Motorista de van: curso de transporte de passageiros, Oficial de manutenção: curso de NR35, Operador (a) carregadeira/ escavadeira: curso de operador de máquinas pesadas, Operador (a) de empilhadeira: curso de operador de empilhadeira, Operador (a) de torno CNC: curso de op. torno CNC comando, Operador de centro de usinagem: curso de metrologia, Operador de CNC: curso de CNC, Operador de máquina britador: curso na área, Operador de produção: curso na área, Operador de torno convencional: curso de torneiro mecânico,

Operador de torno convencional: curso de torneiro mecânico, Programador (a) de torno CNC: curso de programação e operador de torno CNC, Soldador (a): curso de solda, Soldador TIG: Curso de Solda TIG e Leitura e Interpretação de Desenhos, Técnico de planejamento e controle de produção, Técnico (a) de segurança do trabalho: curso técnico segurança do trabalho, Técnico elétrica: curso de elétrica ou mecatrônica, Técnico de automação: curso técnico de automação, eletrônica, Toneiro mecânico: curso na área, Torneiro mecânico convencional: curso de leitura e interpretação de desenhos mecânicos, Tosador (a): curso de tosa.

Vagas para graduação

Assistente comercial, Assistente de engenharia, Comprador técnico, Estagiário de comprador técnico, Estagiário de processos industriais, Estagiário (a) de programador de DELPHI, Estagiário em química, Fisioterapeuta.

Vagas para pessoas com deficiência (PCD)

Assessor (a) de atendimento, Embalador (a).

PAT de Americana anuncia 424 vagas de emprego

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 424 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 16, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito também pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou pelo site www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-de-trabalho.

Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no PAT.

O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.

VAGAS DE EMPREGO

Açougueiro – Sem Experiência 6

Ajudante de Eletricista – Com Experiência 2

Alimentador de Linha de Produção – Com Experiência 1

Analista de Projeto – Sem Experiência 10

Armazenista – Sem Experiência 5

Assistente Administrativo – Com Experiência 1

Assistente de Loja – Com Experiência 1

Assistente de Vendas – Com Experiência 1

Atendente de Lanchonete – Com Experiência 4

Atendente de Loja – Com Experiência 12

Atendente de Padaria – Sem Experiência 1

Atendente de Projeção – Sem Experiência 5

Atendente de Restaurante – Com Experiência 4

Auxiliar de Confecções – Com Experiência 1

Auxiliar de Cozinha – Com Experiência 8

Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 8

Auxiliar de Limpeza Temporário – Sem Experiência 30

Auxiliar de Operações de Logística – Com Experiência 10

Auxiliar de Produção – Com Experiência 2

Balconista – Sem Experiência 3

Balconista de Frios – Sem Experiência 2

Barman – Sem Experiência 5

Camareira – Sem Experiência 3

Carregador de Descarregador de Caminhões – Sem Experiência 2

Chefe de Limpeza – Com Experiência 4

Churrasqueiro – Sem Experiência 2

Consultor de Vendas – Com Experiência 3

Coordenador – Com Experiência 3

Cozinheiro – Com Experiência 16

Eletricista – Com Experiência 2

Encanador Temporário – Sem Experiência 2

Estoquista – Com Experiência 4

Estoquista – Sem Experiência 2

Estoquista PCD – Sem Experiência 1

Fiscal de Loja – Com Experiência 3

Garçom – Sem Experiência 16

Gerente – Com Experiência 1

Gerente Comercial – Com Experiência 1

Gerente de Loja – Com Experiência 1

Gerente de Restaurante – Com Experiência 1

Gerente Operacional – Com Experiência 1

Letristas de Veículos de Máquinas Operatrizes – Com Experiência 1

Mecânico de Manutenção e Instalação – Sem Experiência 2

Mecânico Diesel – Com Experiência 2

Monitor de Recreação – Sem Experiência 25

Montagem de Pasta de Tecidos – Sem Experiência 1

Motorista Entregador – Com Experiência 2

Oficial de Serv. Gerais na Manutenção de Edif. – Sem Experiência 8

Oficial de Serviços Gerais – Com Experiência 3

Oficial de Serviços Gerais – Com Experiência em Jardim 2

Operador de Caixa – Com Experiência 27

Operador de Caixa – Sem Experiência 3

Operador de Caixa PCD – Sem Experiência 1

Operador de Eletromecânica – Com Experiência 1

Operador de Empilhadeira – Com Experiência 4

Operador de Loja – Com Experiência 4

Operador de Máquina Fixa – Com Experiência 1

Operador de Máquinas – Com Experiência 2

Pedreiro Temporário – Sem Experiência 6

Pintor de Obras – Com Experiência 1

Pintor Eletrostático – Com Experiência 1

Pizzaiolo – Com Experiência 2

Promotor de Vendas – Sem Experiência 5

Recepcionista Secretária – Com Experiência 1

Repositor – Sem Experiência 1

Repositor de Mercadoria – Com Experiência 3

Revisor de Tecidos – Com Experiência 2

Servente de Limpeza – Com Experiência 4

Servente de Pedreiro Temporário – Sem Experiência 7

Técnico do Mobiliário – Sem Experiência 1

Torneiro Mecânico – Com Experiência 2

Vendedor de Loja – Com Experiência 5

Vendedor – Sem Experiência 4

Vendedor Comissionado – Com Experiência 3

Vendedor de Loja – Com Experiência 16

Vendedor Interno – Com Experiência 1

Vendedor Interno – Com Experiência 12

VAGAS DE JOVEM APRENDIZ

Arco Administrativo 29

Arco Comércio e Varejo 5

Arco Logística 2

Arco Produção 5

VAGAS DE ESTÁGIO

Estágio em Administração 12

Estágio na Área da Saúde 2

Estágio em Comunicação 1

Estágio em Engenharias 4

Estágio para Ensino Médio 8

PLT/Poupatempo de Nova Odessa está com 33 vagas de emprego

O Posto Local de Trabalho (PLT), da Prefeitura de Nova Odessa, anunciou a abertura de 33 vagas de emprego esta semana. As oportunidades são para funções variadas e destinam-se a moradores do município que possuam experiência na área de interesse.

Os candidatos devem enviar seu currículo atualizado para o e-mail [email protected] e especificar o título da vaga no assunto da mensagem. Também é possível encaminhar esses dados pelo WhatsApp (19) 99607-4640.

Confira as vagas:

AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO – Com experiência. De segunda a sexta das 07h às 17h. Salário R$ 1.717,20 + Cesta básica R$ 144,68 + Assiduidade R$ 300,00 + Vale-transporte ou auxílio combustível (1 vaga).

AJUDANTE GERAL – Ambos os sexos. Maior de 18 anos. Gostar de animais. De terça a sábado das 08h às 18h (1 vaga).

AJUDANTE DE MARCENARIA – Experiência em marcenaria e disponibilidade de horário. Salário R$ 2.200,00 + Vale-refeição R$ 348,00(1 vaga).

AJUDANTE DE MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO – Vaga masculina. Ensino médio completo, com ou sem experiência. Salário R$ 2.189,97 + Vale-transporte + Vale-alimentação. Horário das 07h30 às 17h30 de segunda a quinta e sexta das 07h30 às 16h30 (1 vaga).

ALMOXARIFE DE OBRAS – Para controle de estoque e programações de entrega. Das 07h às 17h. Salário compatível + Vale-transporte + Vale-refeição (1 vaga).

AUXILIAR DE LOGÍSTICA – Ensino médio completo, maior de 18 anos. Disponibilidade para atuar em escala 6X1. Salário R$ 2.025,00 + Bônus de R$ 182,00 + Fretado + Assistência médica + Assistência odontológica + Auxilio creche + Seguro de vida + PLR + Refeitório no local (4 vagas).

AUXILIAR TÉCNICO (CONDOMÍNIO RESIDENCIAL) – Não é necessário experiência na função. CNH A/B obrigatório. Disponibilidade de horário, pois atenderá chamados de cidade vizinhas à Americana com veículo da empresa. Salário R$ 2.500,00 + vale-transporte (1 vaga).

BALCONISTA DE PADARIA – Acima de 18 anos. Ambos os sexos. Não precisa de experiência. Escala 6X1. Carga horária 07h20 diária. Salário R$ 1.990,00 + Vale-transporte + Seguro de vida + Café da manhã ou da tarde no local + Vale-alimentação/Refeição + Convênio médico + Convênio odontológico + Gympass/Wellhub + Cartão convênio compra + Cesta Natal (2 vagas).

CONFEITEIRO – Acima de 18 anos. Ambos os sexos. Escala 6X1. Carga horária 07h20 diária. Salário R$ 2.525,00 + Vale-transporte + Seguro de vida + Café da manhã ou da tarde no local + Vale-alimentação/Refeição + Convênio médico + Convênio odontológico + Gympass/Wellhub + Cartão convênio compra + Cesta Natal (1 vaga).

CONSULTOR DE RELACIONAMENTO – Ensino médio completo. Conhecimento em informática básica. Disponibilidade de horário (3 vagas).

COZINHEIRA – Com experiência em carteira. Escala 6X1 de segunda a sábado das 13h40 às 22h. Salário R$ 2.381,82 + Vale-alimentação R$ 290,00 + Vale-transporte + Assiduidade R$ 160,00 + Plano de saúde + Plano odontológico (1 vaga).

FARMACÊUTICA(O) – Vaga temporária. Formação superior completa em Farmácia, com CRF ativo. Experiência prévia em centro de distribuição, estoque ou logística hospitalar. Residir em Nova Odessa. Benefícios: Plano de saúde + Vale-refeição + Vale-transporte (1 vaga).

FAXINEIRA (O) – Experiência com serviços de limpeza. Residir em Nova Odessa. Benefícios: Plano de saúde + Vale-refeição + Vale-transporte (1 vaga).

FRENTISTA – Não é necessário experiência. Salário R$ 2.431,00 + Vale-refeição + Cesta básica + Premiação. Escala 6X1 das 13h40 ás 22h (1 vaga).

INSTALADOR TÉCNICO – Com experiência na função e carro próprio. Para instalação e manutenção de equipamentos de TV por assinatura (1 vaga).

MONTADOR DE MÓVEIS – Experiência em montagem de marcenaria ou planejados. Disponibilidade de horário. Salário R$ 3.200,00 a R$ 4.200,00 (1 vaga).

MOTOBOY – Com experiência. Para coleta de equipamentos (1 vaga).

MOTORISTA DE TAXI DOG – Habilitação categoria B. Gostar de animais. De terça a sábado das 8h às 18h (1 vaga).

PEDREIRO – Com experiência. De segunda a quinta das 07h às 17h e sexta das 07h às 16h. Benefícios: Vale-alimentação + Vale-transporte + Refeição em obra (2 vagas).

PORTEIRO – Horário das 18h às 00h e das 01h às 06h. Salário R$ 2.021,12 + Vale-alimentação R$ 300,00 (média mensal) + Cesta assiduidade R$ 144,68 + Prêmio assiduidade R$ 300,00 + Vale-transporte + Benefício saúde e odonto pelo sindicato (1 vaga).

PROJETISTA TÉCNICO – Conhecimento em Sketchup ou Promob. De segunda a sexta das 07h às 17h. Salário R$ 2.544,00 + Vale-alimentação R$ 350,00 (1 vaga).

SERVENTE – Com ou sem experiência. De segunda a quinta das 07h às 17h e sexta das 07h às 16h. Benefícios: Vale-alimentação + Vale-transporte + Refeição em obra (2 vagas).

VENDEDOR(A) – Acima de 18 anos. Desejável experiência comercial, para vendas ativas de produtos bancários. De segunda a sexta das 08h às 18h. Salário R$ 1.830,00 + Bonificação atrativa + Vale-refeição + Vale-transporte (1 vaga).

VENDEDOR(A)II – Acima de 18 anos. Escala: folga fixa semanal + folgas em domingos alternados. Não é necessário experiência. Salário R$ 1.910,00 + Premiações + Vale-transporte ou auxílio combustível + Vale-alimentação R$ 173,10 + Plano de carreira + Desconto em todos os produtos da loja (1 vaga).

VIGIA – Ensino médio completo. CNH A/B. Disponibilidade de horário para atuar na escala 12X36. Períodos diurno ou noturno das 06h às 18h ou das 18h às 06h. Salário R$ 1.899,09 + Vale-alimentação + Vale-refeição + vale-transporte (1 vaga).

PAT Sumaré divulga novas vagas de emprego; salários chegam a R$ 4.626,58

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Sumaré anunciou nesta quinta-feira (2) diversas oportunidades de emprego em diferentes áreas e níveis de escolaridade. Ao todo, são dezenas de vagas disponíveis, com destaque para a função de eletricista, que oferece o maior salário do dia: R$ 4.626,58.

A vaga exige curso técnico na área elétrica (SENAI ou similar), NR10, NR35 e seis meses de experiência comprovada.

Entre as outras oportunidades anunciadas, estão:

Operador de transporte multimodal – 15 vagas (ensino médio completo);

Auxiliar de linha de produção na confecção de roupas – 10 vagas (ensino fundamental completo, 6 meses de experiência);

Operador de tear mecânico de maquineta – 9 vagas (ensino fundamental completo, 6 meses de experiência);

Alvejador de tecidos – 7 vagas (salário de R$ 2.661,00, ensino fundamental completo, 6 meses de experiência);

Torneiro CNC – 2 vagas (salário de R$ 2.500,00, ensino médio completo, 6 meses de experiência);

Pintor a revólver – 2 vagas (salário de R$ 2.300,00, ensino médio completo);

Zelador – 1 vaga (salário de R$ 2.018,19, ensino médio completo, CNH B, 6 meses de experiência).

Também há oportunidades com salário a combinar, como abastecedor de caldeira, ajudante de obras, caldeireiro, mecânico de manutenção de máquinas industriais, operador de engomadeira de urdume e operador polivalente da indústria têxtil.

Endereço e atendimento

O PAT Sumaré está localizado naRua Justino França, nº 143 – Jardim São Carlos. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Os interessados devem comparecer pessoalmente ao local com documentos pessoais (RG e CPF) e Carteira de Trabalho para verificar a disponibilidade das vagas, que podem sofrer alterações ao longo do dia.

