Santa Bárbara recebe Encontro de Orquestras de Violas no dia 11

Santa Bárbara d’Oeste será palco de mais uma grande celebração da música raiz no dia 11 de outubro, sábado, às 20 horas, no Teatro Municipal Manoel Lyra. O Encontro de Orquestras de Violas reunirá três formações: a Orquestra Barbarense de Violas e a Orquestra Feminina de Viola Caipira, ambas de Santa Bárbara d’Oeste, além da convidada a Orquestra de Viola e Violão do Instituto de Biociências de Botucatu (OVVIBB). A entrada é gratuita, com retirada de ingressos uma hora antes do evento na bilheteria do Teatro.

Realizado desde 2017, o Encontro de Orquestras de Violas busca valorizar a identidade cultural barbarense, preservar tradições do interior paulista e reforçar o papel da viola como patrimônio imaterial da cidade e da região.

Sob direção de Eberson Ferraz, o Binho, a Orquestra Barbarense de Violas, fundada em 2001, é reconhecida pela valorização da música sertaneja raiz e já gravou três CDs e um DVD. Desde 2017, promove o Encontro de Orquestras de Violas em Santa Bárbara.

A Orquestra Feminina de Viola Caipira foi criada em 2013 e destaca o protagonismo feminino na preservação da música de viola e foi premiada em 2025 com o Prêmio Inezita Barroso pela Assembleia Legislativa de São Paulo. O grupo também conta com a regência de Binho.

Já a Orquestra de Viola e Violão do Instituto de Biociências de Botucatu (OVVIBB), fundada em 2022, é a primeira orquestra formada apenas por violas e violões na região, desenvolvendo ações de ensino, concertos e inclusão cultural. A maestra é Ana Karoline Beneditti Almeida.

“O Encontro de Orquestras de Violas já se consolidou como uma das grandes tradições do nosso calendário cultural, reunindo talentos locais e convidados que mantêm viva a essência da música raiz”, destacou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix. A viola é um instrumento que carrega história, afeto e memória do nosso povo. Ao promovê-lo, reforçamos a valorização das nossas raízes e oferecemos à população um espetáculo de altíssima qualidade, gratuito e acessível a todos”, complementou.

Serviço:

Encontro de Orquestras de Violas de Santa Bárbara d’Oeste

Dia 11 de outubro, sábado, às 20h

Local: Teatro Municipal Manoel Lyra | Rua João XXIII, 61, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita – retirada de ingressos 1h antes da apresentação

Classificação: Livre

