A primeira fakenews do caso de adulteração de bebidas já saiu. O áudio que circula em grupos fala em 12 milhões de rótulos de bebida apreendidos e se recomenda ficar 15 dias sem consumo de qualquer bebida.

A adulteração de bebidas alcoólicas com metanol é um problema real no Brasil, capaz de causar cegueira e morte. Aproveitando-se dessa preocupação legítima, um áudio que circula na internet busca dar veracidade a uma notícia falsa ao citar dados específicos e órgãos federais de fiscalização de alto prestígio.

O conteúdo fala em ação da Polícia Federal e a uma reunião com a Anvisa. Sairiam daí uma ação de segurança de altíssimo nível, implicando que a ameaça é nacional e de grande escala.

Trecho da mensagem fakenews que circula em grupos

… acabou de informar aqui que pra a gente repassar pras pessoas que não é pra fazer uso de bebida alcoólica qualquer nos próximos dias tá a Polícia Federal acabou de apreender Mais de 12 milhões de rótulos falsos e não tem dimensão da quantidade de bebidas adulteradas que tem aí fora e incluir destilado cerveja tudo tá

Além disso ele também informou que o tratamento ele é muito restrito está ele é só ele é feito (…) por cento e não tem por conta de nunca ter tido tanta demanda não tem tratamento disponível pra quantidade de casos de intoxicação por (…) que vai aparecer por aí tá então assim _ só aqui no João XXIII no Brasil inteiro porque a produção é demorada demora 15 dias pra fazer envio e então ele falou que nesses próximos 15 dias vai ter um surto de casos de intoxicação

