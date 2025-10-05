Neste mês, os Correios participam da segunda edição da campanha “Com Apoio, a Vida Segue”, em uma parceria inédita com a AstraZeneca. Alguns carteiros, numa ação inédita, trocarão o tradicional uniforme azul e amarelo pelo rosa, para conscientizar sobre o câncer de mama.

Para alcançar diferentes públicos, o projeto terá ativações em estação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), na cidade de São Paulo, e contará com a participação de Regina Casé, como uma das vozes para disseminar suas mensagens.

Mais do que falar de diagnóstico precoce, a iniciativa busca dar visibilidade às diferentes fases da jornada da mulher com câncer de mama, reforçando a importância da rede de apoio, o papel essencial da informação e que o câncer de mama não é uma única doença: existem diferentes subtipos, e cada um demanda uma estratégia terapêutica específica.

A campanha resgata histórias sobre apoio contadas por pacientes, familiares, amigos e profissionais de saúde por meio de cartas, transformando experiências individuais em incentivo coletivo, com exemplos que mostram como o apoio fortalece as pacientes e pode impactar positivamente a jornada.

Regina Casé estreará um filme inspiracional conversando com pacientes sobre suas histórias e cartas, que será divulgado nas redes sociais da AstraZeneca e no site da campanha, em uma abordagem que se conecta à sua trajetória profissional, marcada por trabalhos que emocionam pela conexão que a atriz cria em personagens interpretados e em entrevistas.

Levantamento realizado pelo Datafolha em 2024, a pedido da AstraZeneca, revelou que 80% das pacientes com câncer de mama sentem falta de algum dos tipos de apoio avaliados na pesquisa durante a sua jornada de tratamento.

A campanha aposta em abordar como gestos concretos de suporte oferecidos às pacientes por familiares, amigos, empregadores, profissionais de saúde e outros agentes do entorno, impactam positivamente o seu bem-estar.

A pesquisa apontou ainda que mais da metade das mulheres (56%) não conhece o subtipo do próprio câncer de mama, uma informação importante para que médicos e pacientes possam discutir juntos as opções de tratamento mais eficazes. Esses dados revelam lacunas importantes que a companhia pretende reduzir com informação de qualidade.

“Ninguém deveria enfrentar o câncer de mama sozinha. A rede de apoio dá coragem para seguir em frente e cada gesto de acolhimento pode transformar a jornada de uma paciente. Também acredito que a informação salva vidas. O conhecimento traz clareza, o apoio fortalece e a legislação assegura que a paciente tenha acesso ao encaminhamento adequado. Quando esses três pilares caminham juntos, cada mulher tem a chance de viver um tratamento mais digno, humano e menos solitário”, afirma Marília Gusmão, diretora executiva de Relações Corporativas na AstraZeneca.

Dos dias 1º a 7 de outubro, será realizada uma ação na Estação Brás da CPTM (São Paulo), convidando passageiros a escrever cartas para pessoas que vivem com câncer de mama ou outras doenças, ou mesmo para alguém que foi parte de uma rede de apoio importante de um paciente. As cartas poderão ser seladas e postadas em uma caixa dos Correios que estará na estação.

Chamada Cartas de Apoio, a iniciativa também apresenta histórias emocionantes de pacientes, familiares, amigos e médicos com exemplos concretos de apoio. Carteiros vestidos com camisas do uniforme rosa e a mascote dos Correios, a Carteirita, ajudarão a fazer a distribuição das cartas com essas histórias na estação.

A ação contará também com um carro rosa dos Correios circulando pela cidade de São Paulo no início do mês. A campanha ampliará seu alcance por meio de organizações de apoio a pacientes que levarão as cartas para outras capitais, como Goiânia, Porto Alegre e Salvador.

“Para os Correios, é muito significativo unir nosso trabalho diário de conectar pessoas a uma causa tão relevante como o Outubro Rosa. As cartas são um espaço único para traduzir sentimentos e oferecer acolhimento e, nesta campanha, também ajudam a conscientizar sobre as necessidades das mulheres com câncer de mama. Essa parceria mostra que, ao somar nossa missão a iniciativas de impacto social, conseguimos levar mais apoio e esperança a quem precisa. Como empresa que historicamente apoia ações sociais e solidárias em todo o país, os Correios reafirmam seu compromisso com a promoção do bem-estar e da cidadania”, disse a diretora de Governança e Estratégia dos Correios, Juliana Picoli Agatte.

A edição de 2025 da campanha “Com apoio, a vida segue” foi idealizada pela Edelman. “Ao desenvolvermos a estratégia de conscientização sobre um tema tão relevante, buscamos uma ideia que se conectasse a algo próximo do cotidiano dos brasileiros e, assim, tivesse força para despertar atenção em escala. Por isso, pela primeira vez, os Correios mudam a combinação icônica do azul com amarelo do seu uniforme para dar espaço ao rosa. Assim, essa ação ganha ainda mais força porque também transforma o próprio meio em mensagem”, afirma Rafael Camilo, Vice-Presidente Sênior de Inovação e Integração da Edelman Brasil.

Com essa abordagem inovadora, o movimento já conquistou o apoio de parceiros como Instituto Oncoguia, Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (Femama), Américas Amigas e Instituto Vencer o Câncer (IVOC).

Seguir em frente após o diagnóstico de câncer de mama exige mais do que tratamento: pede acolhimento, informação e uma rede de apoio sólida. A campanha “Com apoio, a vida segue” reflete justamente essa jornada, mostrando que quando ciência, empatia e cuidado caminham juntos, cada mulher encontra forças para enfrentar os desafios e seguir adiante com esperança e dignidade.

A AstraZeneca é uma empresa biofarmacêutica global, orientada pela ciência, que está focada na descoberta, desenvolvimento e comercialização de medicamentos de prescrição médica em Oncologia, Doenças Raras e Biofarmacêuticos, incluindo Medicina Cardiovascular, Renal e Metabólica, Respiratória e Imunologia. Com sede em Cambridge, Reino Unido, a AstraZeneca opera em mais de 100 países e seus medicamentos inovadores são usados por milhões de pacientes em todo o mundo.

Os Correios, líderes no segmento logístico e de entrega de encomendas no Brasil e responsáveis pela atividade postal nacional, são uma empresa pública moderna, com a missão de promover a integração nacional, contribuindo com o governo no desenvolvimento socioeconômico, conectando pessoas, instituições e negócios. Com mais de 360 anos de história e presente em 100% dos municípios do País, a estatal possui a maior infraestrutura logística da América Latina: uma rede de atendimento de mais de 10 mil agências, mais de 8 mil unidades operacionais, 23 mil veículos e mais de 80 mil empregadas e empregados diretos. Para mais informações, acesse: www.correios.com.br.

