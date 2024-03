1ª etapa da ‘desbaratização’ da rede de esgoto de Nova Odessa começa nesta 2ª-feira

Em parceria com o Setor de Zoonoses, órgão da Vigilância em Saúde da Prefeitura de Nova Odessa, a Coden Ambiental inicia nesta segunda-feira (01/04) o programa anual de desinsetização (mais conhecida como “desbaratização”) da rede de esgoto em aproximadamente 2.400 poços de visita (“bueiros”), espalhados pelos 57 bairros da cidade.

A desinsetização promovida pela empresa municipal responsável pelos serviços de Saneamento Básico da cidade vai acontecer em duas etapas, com um intervalo de seis meses entre elas. Esta primeira etapa se inicia em 1º de abril e deve ser concluída até 03 de maio. Já a segunda etapa, que equivale a um reforço da ação, está prevista para começar em outubro de 2024. Vale lembrar que a ocorrência de chuvas poderá atrasar o cronograma.

Os serviços serão executados por equipe especializada da Seco Ambiental, empresa contratada pela Coden, e fiscalizados pelo Setor de Zoonoses, que também estabeleceu o cronograma de trabalho.

“Orientamos a população a deixar os ralos tampados durante as cinco semanas de trabalho, porque o inseticida é aplicado através de uma máquina vaporizadora dentro do poço de visita, atingindo toda a rede de esgoto”, explicou a veterinária Paula Faciulli, coordenadora do Setor de Zoonoses da Prefeitura.

Confira a primeira etapa do cronograma:

De 01/04/24 a 05/04/24: Jardim Capuava, Jardim Alvorada, Jardim Santa Rita I, Condomínio Firenze e Nápoles, Jequitibás, Jardim Santa Rita II, Jardim Monte das Oliveiras, Residencial das Árvores (Ipê Branco, Ipê Amarelo e Ipê Roxo), Jardim dos Ipês, Jardim dos Lagos I e II.

De 08/04/24 a 12/04/24: Jardim das Palmeiras, Jardim São Manoel, Altos do Klavin, Parque Residencial Klavin, 23 de Maio, Jardim Maria Raposeiro Azenha, Jardim Éden, Jardim Campos Verdes, Vila Nova (Jd. São Manoel), Lopes Iglesias, Green Village, Vila Letônia, Jardim Conceição.

De 15/04/24 a 19/04/24: Parque dos Pinheiros, Chácaras Central, Jardim Campo Belo, Condomínio Hípica, Bosque dos Eucaliptos, Condomínio Primavera, Condomínio Imigrantes, Condomínio Engenho Velho, Jardim Maria Helena, Jardim Bela Vista, Jardim Santa Rosa, Jardim Europa, Centro.

De 22/04/24 a 26/04/24: Condomínio Cerejeiras, Condomínio da Fazenda, Jardim Marajoara, Jardim Novos Horizontes, Residencial Mathilde Berzin, Jardim Planalto, Parque Fabricio, Distrito Industrial, Jardim Eneides.

De 29/04/24 a 03/05/24: Jardim São Francisco, Residencial Fibra, Jardim Santa Luiza I e Jardim Santa Luiza II, Jardim Nossa Senhora de Fátima, Parque Triunfo, Jardim São Jorge, Jardim Flórida, Vila Azenha, Jardim Fadel.

Mais informações podem ser obtidas no setor de Zoonoses, localizado na Rua Independência, nº 581, Centro. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h. O telefone para dúvidas e informações aos moradores é o (19) 3466-3972.