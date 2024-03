Influencer doa ovos de páscoa, mas tem que gravar antes

Malévola Azx gravou o vídeo que está abaixo e depois foi detonada nas redes sociais este domingo.

Mulher trans, ela foi atacada por bolsonaristas por sua opção sexual e pela maioria da rede pela atitude que parece uma humilhação para a criança.

Ela tem mais de 850 mil seguidores no tiktok.

