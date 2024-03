Santos bate Palmeiras (1-0) e sai na frente na final do Paulistão

O Santos saiu na frente a abriu vantagem

sobre o Palmeiras na final do Campeonato Paulista. Jogando em casa, o Peixe apresentou mais volume de jogo até abrir o placar, no começo da segunda etapa.

O equatoriano Otero marcou o único gol da partida, aproveitando cruzamento de Guilherme, o destaque da partida.

O jogo decisivo acontece no próximo domingo no Allianz Park, casa do Palmeiras. O Santos joga pelo empate.

O craque Neymar, que ainda se recupera de lesão em jogo da seleção no ano passado, esteve na Vila Belmiro e vibrou muito com o gol e a vitória do time do coração.

