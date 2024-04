Um ônibus que ia para o Ceará foi parado

pela Polícia Militar Rodoviária e nele foram encontrados vários tijolos de maconha em Americana. Além da PMR, participou da ação o 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) da Polícia Militar.

Foram apreendidos 18 tijolos de drogas no ônibus na Rodovia Anhanguera neste sábado (30).

A ação fazia parte da operação “Semana Santa”. O veículo foi parado e seguia de São Paulo capital para a capital do estado nordestino.

A parada de averiguação aconteceu na base da PMR do km 124 da estrada- perto da entrada principal de Americana.

Durante averiguação, os cães do Baep, Colt e Bradoock, localizaram 11 tijolos de maconha e sete tijolos de crack.

Um dos motoristas do ônibus acabou ficando detido e foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil de Americana.

