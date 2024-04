Eliminada do BBB, Fernanda Bande detonou os adversários

da edição do programa, a 24a. Fernanda Bande foi a 15ª eliminada do #BBB24 , com 57,09% dos 98.258.688 milhões de votos do público. Giovanna Lima recebeu 37,85% e Beatriz Reis, 5,06%.

Ela disse: “E ver outra pessoa que tá competindo comigo porque só quer tá na TV, só quer vender uma bala, um desodorante, só quer tá numa novela, eu acho isso muito facil pra quem tem 20 anos”.

Leia + sobre Famosos, artes e música

E seguiu- “Você tem tempo pra conseguir isso. Eu perdi a porr* do meu tempo, não aqui, na vida. E é muito ruim competir com um monte de jovem. Porque eu não queria dizer que o sonho dela é menor que o meu mas eu tenho muito mais pra lutar e ela não”.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP