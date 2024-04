Monetização do YouTube Shorts completa um ano no Brasil

Shots- Dos criadores que ingressaram no Programa de Parceria do YouTube

(YPP) ao atender aos critérios de elegibilidade do Shorts, mais de 80% estão agora também ganhando por meio de outros recursos de monetização do YPP no YouTube, seja publicidade de longa duração, financiamento de fãs, YouTube Premium, BrandConnect, Shopping e mais.

Desde a introdução da monetização do Shorts no ano passado, mais de 25% dos canais no YPP estão agora ganhando dinheiro por meio do Shorts.

YouTube Shorts agora tem uma média de mais de 70 bilhões de visualizações diárias, e o número de canais enviando Shorts cresceu 50% ano após ano.

Hoje, mais de 3 milhões de canais estão no YPP.

O YPP pagou mais do que qualquer outra plataforma de monetização de criadores, e pagamos US$ 70 bilhões para criadores, artistas e empresas de mídia nos últimos três anos.

O YouTube construiu o YPP há mais de uma década, aperfeiçoando um modelo que beneficia seus criadores ao redor do mundo. YouTube Shorts agora está começando a reunir ainda mais criadores, espectadores e anunciantes para expandir o ecossistema, trazendo oportunidades tangíveis para a comunidade.

“Um ano depois, estamos começando a ver a paixão dos criadores compensar com a monetização no Short. O YouTube acredita que uma maré crescente eleva todos os barcos – o modelo de negócios único do Programa de Parceria do YouTube é construído com base na premissa de que só temos sucesso quando nossos criadores têm. Essa dedicação à nossa comunidade impulsionou nossa liderança na economia de criadores nos últimos 16 anos e permanecerá firme nesta nova era de criatividade através do Shorts.”, celebrou Amjad Hanif, VP de Produto para Criadores.

