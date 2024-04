Mercado jurídico e os desafios da nova economia

Para ampliar a atuação no Brasil, o diretório jurídico global Chambers and Partners realizou três encontros com os maiores escritórios de advocacia do país para debater as inovações, as tendências e desafios do Direito frente à nova economia e aos parâmetros mundiais de ESG.

O Forum Brasília discutiu a peculiaridade de trabalho com os tribunais superiores com “Brasília em Foco: Particularidades, Tendências e Desafios do Mercado Jurídico da Capital”; em São Paulo o tema foi focado nas tendências de transformação do mercado “Mantendo-se à Frente em um Cenário de Mudança Acelerada”; e no Rio de Janeiro o assunto foi “Energia em Transição: Novos Desafios e Oportunidades na Jornada em Direção a um Futuro Sustentável”.

“Os fóruns foram muito produtivos, os escritórios advocacia convidaram várias empresas e startups que complementaram as discussões com conteúdos práticos, com as demandas do mercado e as soluções jurídicas. Mostramos como as bancas tratam a equidade, quais os progressos de implantar os conceitos do ESG no dia a dia. Os fóruns pavimentam o propósito da Chambers que é ser a fotografia do Direito mundial, mostrando os alinhamentos necessários para esse ecossistema, seja pela pesquisa ou pelos debates setoriais, sempre aproximando das demandas corporativas e da sociedade”, explica Mateus Monteiro, Head de Pesquisa da Chambers no Brasil.

