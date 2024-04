Valinhos recebe o 8º Festival de Orquídeas

Para começar o mês de abril com mais vida, beleza e perfume, a cidade de Valinhos recebe a oitava edição do tradicional Festival de Orquídeas, que recepciona o público gratuitamente nos dias 5, 6 e 7 de abril, no Orquidário Orquídea e Cia.

Serão milhares de exemplares da famosa flor, de diferentes espécies, que ficarão expostas em um passeio para toda a família, e também poderão ser adquiridas a valores acessíveis. O evento contará ainda com mais de 150 itens e acessórios, entre substratos especiais, cachepôs, adubos, fertilizantes, vasos, insumos e muito mais para garantir o plantio saudável e seguro das orquídeas adquiridas.

De acordo com Renato Piquetti Louro, proprietário da Mundo NPK, que traz para a mostra acessórios nacionais e importados para o cultivo de orquídeas e plantas ornamentais, o evento traz mais do que apenas a exibição das flores. “Esta é uma oportunidade para os admiradores e amantes das orquídeas se encontrarem, trocarem experiências e coletarem dicas para cuidar de suas flores. Nós estaremos à disposição da população de Valinhos e região para compartilhar nossa experiência no cultivo, e conhecer mais sobre os interessados em orquídeas da cidade”, comenta.

O 8º Festival de Orquídeas recebe o público nos dias 5 e 6 de abril, sexta e sábado, das 9h às 18h, e no dia 7, domingo, das 9h às 13h, no Orquidário Orquídea e Cia, que fica na rua Rua Paiquerê, número 1600, no Jardim Paiquerê, em Valinhos. A entrada é gratuita.

Serviço:

8º Festival de Orquídeas

Local: Orquidário Orquídea e Cia

Endereço: Rua Paiquerê, 1600, Jardim Paiquerê – Valinhos (SP)

Entrada Gratuita

Datas e horário

5 de abril, sexta-feira – 9h às 18h

6 de abril, sábado – 9h às 18h

7 de abril, domingo – 9h às 13h