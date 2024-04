Perigosa, droga “nine nine” é apreendida pela Gama no Zincão

Droga nine nine é apreendida em Americana. Uma equipe da Guarda Municipal de Americana recebeu uma denúncia anônima neste domingo dando conta de que pela Av. Serra do Mar, no Parque da Liberdade, dois indivíduos estariam traficando e que “a carga do dia” tinha acabado de chegar.

Já no local, ao avistar a viatura, a dupla correu em meio aos barracos do Zincão. Durante a perseguição, um dos indivíduos deixou cair um objeto que foi constatado pelos agentes ser 3 kits da droga análoga ao crack. Logo após, os indivíduos foram perdidos de vista.

Solicitado o apoio do Canil, o cão Draco localizou uma sacola de cor lilás que trazia em seu interior diversos kits de cocaína, crack e maconha entre a parede de madeirite e uma telha de zinco escorada em um dos barracos.

Diante o exposto, os fatos foram narrados na CPJ onde a autoridade policial determinou a elaboração do BO PC e as drogas foram apreendidas.

LEIA MAIS NOTÍCIAS

DROGAS

Maconha – 168

M. Colombiana – 65

Cocaína – 168

Nine nine – 39

Crack – 143