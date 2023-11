1ª Feira Criativa de Americana acontece neste sábado

A 1ª Feira Criativa de Americana será realizada neste sábado (11), das 9h às 15h30, no prédio onde funciona o Cuca (Centro da Universidade do Conhecimento de Americana), em frente ao Mercado Municipal, no Centro.

Organizada pelas secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Assistência Social e Direitos Humanos, a feira tem o objetivo de divulgar e comercializar os produtos confeccionados por alunas e ex-alunas do Cuca.

“A feira é uma forma de divulgação do trabalho de nossas alunas, que podem aproveitar o conhecimento adquirido no Cuca para conquista do emprego e geração de renda”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

Parte dessas alunas ingressaram nos cursos por meio do programa Futuro Certo, cujo foco é a inclusão produtiva e geração de renda para as pessoas atendidas pelas duas secretarias.

“Os cursos oferecidos pelo programa Futuro Certo têm ajudado muitas alunas, principalmente aquelas que se encontram em situação de vulnerabilidade social”, diz a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

Os visitantes poderão encontrar, entre os produtos comercializados, jogos americanos, docinhos de festa, biscoitos decorados, bolsas, moda infantil, masculina e feminina, almofadas, semijoias, entre outros presentes e lembrancinhas alusivos ao Natal e com mensagens de final de ano.

Além disso, uma profissional oferecerá serviços de cuidados com as sobrancelhas. Quem comprar os produtos dos expositores ganhará um cupom para concorrer a prêmios. A Secretaria de Meio Ambiente também estará presente, com distribuição de mudas e ações de conscientização sobre cuidados com as plantas, aquecimento global e reciclagem de materiais.