Novo ciclo de limpeza de caixa d’água nas escolas municipais é iniciado em Americana

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Educação, iniciou um novo ciclo de limpeza de caixas d’água e reservatórios das escolas da rede municipal nesta semana. Os serviços preventivos são realizados a cada semestre com o objetivo de assegurar a qualidade da água que abastece as unidades escolares.

A higienização é feita inicialmente nas unidades menores e foi executada, entre os dias 6 e 8, nas Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) Jacina, Sabiá, Bacuri, Potira e Araçari e nas creches Majoí e Taperá. Nesta quinta-feira (9), é a vez da Casa da Criança Aracy e na sexta-feira (10), da Casa da Criança Taraguá.

No sábado (11), dia em que não há aulas, o serviço será realizado em prédios maiores: CAIC Prof. Sylvino Chinelatto, Creche CAIC e CIEP Profª Maria Nilde Mascellani. O calendário é determinado pelo Setor de Manutenção para minimizar as interferências no trabalho pedagógico realizado nas escolas.

Na próxima segunda-feira (13), serão higienizados os reservatórios da EMEIs Paturi, Curumim e Patativa e das Casas da Criança Urupê e Curió.

A limpeza será executada em todas as 55 unidades sob responsabilidade da pasta, incluindo os prédios da Secretaria de Educação e do Setor de Merenda. Os imóveis foram reunidos em sete setores, de acordo com a região da cidade em que estão inseridos, e o trabalho avança gradualmente.

O secretário de Educação, Vinicius Ghizini, explica a organização adotada. “O Setor de Manutenção da secretaria prepara e acompanha o cronograma de trabalho dos prestadores de serviço para que o cotidiano dos estudantes seja minimamente impactado durante a realização das melhorias. Desta forma, asseguramos que as crianças frequentem as aulas com tranquilidade e tenham acesso à Educação de qualidade, como preconizam o prefeito Chico Sardelli e o vice Odir Demarchi”, destaca Ghizini.

