Nova Odessa aciona CPFL Paulista sobre postes afetados em temporal

Nova Odessa acionou CPFL para arrumar os postes

A Secretaria de Obras, Projetos e Planejamento Urbano da Prefeitura foi pra cima da concessionária do sistema de fornecimento de energia elétrica, a CPFL Paulista, para que sejam consertados 13 postes das avenidas Brasil e Eduardo Karklis que poderiam “entortar” em caso de uma forte ventania como a que atingiu a cidade e a região na última sexta-feira (03/11). O relatório enviado à CPFL inclui fotos e endereços dos locais identificados. A concessionária já teria incluído os pontos afetados em seu cronograma de manutenção.

No próprio dia do temporal, o mesmo procedimento havia sido adotado pelo Município, e a companhia consertou rapidamente outros quatro postes afetados, localizados no trecho não-pavimentado da Avenida Brasil. Em vistoria posterior, no entanto, a equipe técnica da pasta identificou mais postes que apresentam falhas e riscos aparentes, e que poderiam vir a tombar em caso de nova tempestade.

“Em recente inspeção após a ventania da última sexta-feira, dia 03 de novembro, foram constatados vários postes com risco de inclinação e queda na via de rolamento das Avenidas Eduardo Karklis e Brasil. Nota-se em alguns casos que o poste tem aproximadamente 1 metro de engastamento, sabendo que ali os postes são de 11 metros e que, portanto, deveriam ter 2 metros de engastamento, para segurança da rede elétrica primária”, justificou o engenheiro elétrico Emerson Padela na comunicação da situação à CPFL.

“Notificamos a CPFL para que tome as devidas providencias e não ocorram acidentes. São postes com a base inferior solta, sem o engasgamento suficiente para sustentar o poste corretamente”, completou o profissional.

VENTANIA

No último dia 03, à tarde, Nova Odessa e grande parte das cidades da região foram atingidas por uma forte ventania e tempestade, que causou muitos danos e afetou o fornecimento de energia e muitos pontos, geralmente por conta de árvores e galhos que atingiram a rede de distribuição – ou, como no caso da Avenida Brasil, de postes que “entornaram”.

Em Nova Odessa, foram verificados inicialmente 4 postes inclinados neste trecho da Avenida Brasil, além de 10 árvores derrubadas pelos ventos e alguns pontos de alagamentos em vias públicas, causados por acúmulo de águas pluviais (enxurradas).

Todas as árvores foram removidas entre sexta-feira e sábado pelas equipes da Secretaria de Meio Ambiente, com apoio da Defesa Civil Municipal, Diretoria de Serviços Urbanos, Setor de Trânsito, GCM (Guarda Civil Municipal), Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, bombeiros civis voluntários e outros parceiros.

