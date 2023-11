Galeria Carrefour Valinhos recebe festival de cerveja artesanal neste fim de semana

A partir desta sexta-feira, 10 de novembro, a área externa da Galeria Carrefour Valinhos entra na rota do maior festival de cerveja artesanal itinerante do Brasil. O Beerland permanece no local durante todo o fim de semana, da sexta ao domingo (12 de novembro). São diversas variedades especiais de cerveja como a Witbier de Maracujá, Amora, Laranja e Limão e a IPA com Jack Daniels, as mais tradicionais como Pilsen, IPA, APA, Black e Vinho também fazem parte de um catálogo com 16 estilos diferentes que totalizam mais de 10 mil litros servidos em cada evento. Comidas e outras bebidas também estarão disponíveis e shows ao vivo com muito Rock´n Roll.

Além do cuidado de atender a todos os gostos nos comes e bebes, o Beerland também busca atender a todos os públicos nas atividades de lazer. Por exemplo, no espaço destinado às cervejas e seus apreciadores, no sábado e no domingo, acontece a competição “Quem bebe mais rápido um litro de chopp”. O vencedor ganha 200 reais, a caneca personalizada de 1 litro de chopp reabastecida e um kit exclusivo da cervejaria Doutor Chopp. Contudo, o festival também conta com um completo espaço kids de brinquedos infláveis e cenários instagramáveis espalhados pelo evento.

As delícias gastronômicas deverão surpreender o público pela variedade de sabores presente contando com food trucks especializados em frutos do mar, até mesmo a clássica culinária brasileira, com direito a torresmo raiz, espetinhos, hambúrgueres artesanais, feijão tropeiro, e muito mais.

Na sexta (10), o Bando do Raul abre o festival com seu som cover do Raul Seixas. No sábado (11), muito rock clássico com a banda Los Fredericos e a noite termina com o Molina’s Creedence Cover Brasil (Creedence Cover). No último dia, domingo (12), três bandas estão na programação: João Carllos & Giselle Vergna fazendo um tributo às divas do rock, Foo Five (Foo Fighters Cover) e PJ 90 (Pearl Jam Cover).

Serviço

Beerland Valinhos

Local: Galeria Carrefour Valinhos

Data: 10 a 12 de novembro (sexta a domingo)

Horário: Das 12h às 22h

Endereço: Estacionamento da Galeria Carrefour Valinhos – Av. Eng. Antonio Francisco de Paula S/N, Valinhos/ SP.

Entrada: Gratuita

Programação:

10/11 – Sexta-feira

20h – Bando do Raul (Raul Seixas Cover)

11/11 – Sábado

17h – Los Fredericos (rock clássico)

20h – Molina’s Creedence Cover Brasil (Creedence Cover)

12/11 – Domingo

13h – João Carllos & Giselle Vergna (Tributo as divas do rock)

16h – Foo Five (Foo Fighters Cover)

19h – Pj 90 (Pearl Jam Cover)