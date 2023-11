Veja a programação dos cinemas de 9 a 15/11

Confira a programação dos cinemas Tivoli Shopping e ParkCity Sumaré para a semana de 9 a 15 de novembro.

TIVOLI SHOPPING

TIVOLI 1 – FIVE NIGHTS AT FREDDY’S – DUB O PESADELO SEM FIM (UNIVERSAL PICTURES)

Terror – Dublado – 14 Anos – Duração: 105min.

Five Nights At Freddy’s – O Pesadelo Sem Fim é a primeira adaptação cinematográfica da famosa

franquia homônima de jogos lançada em 2014. Na história, que se passa em um restaurante familiar

tipicamente americano chamado Freddy Fazbear’s Pizza, acompanhamos Mike Schmidt (Josh

Hutcherson), um jovem contratado para trabalhar como o vigia noturno do local. Sob o comando do

gerente Steve Raglan (Matthew Lillard), o lugar é muito famoso por seus característicos robôs animados

que fazem a festa das crianças durante o dia. Porém, quando chega a noite, um segredo obscuro e

mortal surge: os bonecos animatrônicos se transformam em assassinos psicopatas.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h20 – 19h30 – 21h40

Sáb., Dom., Feriado: 15h10 – 17h20 – 19h30 – 21h40

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 1 – TROLLS 3: JUNTOS NOVAMENTE – DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 92min.

Em Trolls 3 – Juntos Novamente, a troll Poppy à medida que se aproxima mais de Tronco, descobre que o

amigo e seus quatro irmãos já fizeram parte do fenômeno BroZone, a boyband favorita dela. Todavia,

quando um de seus irmãos, Floyd, é sequestrado por dois vilões nefastos, Tronco e Poppy embarcam em

uma jornada angustiante e emocional para reunir os outros irmãos e resgatar Floyd de um destino ainda

pior do que a obscuridade da cultura pop. Eles embarcam mais uma vez em uma aventura onde diversão,

desafios e muitos novos e loucos amigos os acompanharão em uma incrível jornada.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h20

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – AS MARVELS (ATMOS) DUB (DISNEY)

Aventura / Ação – Dublado – 12 Anos – Duração: 98min.

Carol Danvers (Brie Larson), também conhecida como Capitã Marvel, precisa lidar com consequências

não intencionais que a levam a carregar o fardo de um universo desestabilizado. Quando seus deveres a

enviam para um buraco de minhoca anômalo, seus poderes se entrelaçam com os de outras duas

super-heroínas, as envolvendo em um misterioso fenômeno, fazendo com que elas troquem de lugar sem

entender a causa para tal. Assim nascem As Marvels: a superfã Kamala Khan (Iman Vellani), também

conhecida como Ms Marvel, e a sobrinha afastada de Carol, agora astronauta do S.A.B.E.R, capitã

Monica Rambeau (Teyonah Parris).

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h10 – 19h15 – 21h20

Sáb., Dom., Feriado: 15h00 – 17h10 – 19h15 – 21h20

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – AS MARVELS – DUB (DISNEY)

Aventura / Ação – Dublado – 12 Anos – Duração: 98min.

Carol Danvers (Brie Larson), também conhecida como Capitã Marvel, precisa lidar com consequências

não intencionais que a levam a carregar o fardo de um universo desestabilizado. Quando seus deveres a

enviam para um buraco de minhoca anômalo, seus poderes se entrelaçam com os de outras duas

super-heroínas, as envolvendo em um misterioso fenômeno, fazendo com que elas troquem de lugar sem

entender a causa para tal. Assim nascem As Marvels: a superfã Kamala Khan (Iman Vellani), também

conhecida como Ms Marvel, e a sobrinha afastada de Carol, agora astronauta do S.A.B.E.R, capitã

Monica Rambeau (Teyonah Parris).

Qui., Sex., Seg., Ter.: 15h30 – 17h40 – 19h45

Sáb., Dom.: 13h40 – 17h40 – 19h45

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – NÃO ABRA! (DUB) (IMAGEM FILMES)

Terror / Suspense – Dublado – 14 Anos – Duração: 99min.

Sam (Megan Suri), uma adolescente que lida com os conflitos entre sua origem indiana e a vida nos EUA,

acidentalmente liberta uma antiga entidade demoníaca de um jarro que jamais deveria ter sido aberto. À

medida que o mal se alimenta dos seus piores medos, Sam precisará desvendar segredos ancestrais

para tentar salvar sua vida e a de todos ao seu redor.

Qui., Sex., Seg., Ter.: 21h50

Sáb., Dom.: 21h50

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – JOGOS VORAZES (DUB) A CANTIGA DOS PÁSSAROS E DAS SERPENTES (PARIS FILMS)

Aventura / Ação – Dublado – 12 Anos – Duração: 157min.

Baseado no best-seller Mundial, somos transportados para o início dos Jogos Vorazes, anos antes de

Coriolanus Snow se tornar o tirânico presidente de Panem, quando aos 18 anos vê uma chance de

mudança de sorte quando é escolhido para ser mentor de Lucy Gray Baird, a garota tributo do

empobrecido Distrito 12.

Qua., Feriado: 16h40 – 19h45

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – TROLLS 3: JUNTOS NOVAMENTE – DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 92min.

Em Trolls 3 – Juntos Novamente, a troll Poppy à medida que se aproxima mais de Tronco, descobre que o

amigo e seus quatro irmãos já fizeram parte do fenômeno BroZone, a boyband favorita dela. Todavia,

quando um de seus irmãos, Floyd, é sequestrado por dois vilões nefastos, Tronco e Poppy embarcam em

uma jornada angustiante e emocional para reunir os outros irmãos e resgatar Floyd de um destino ainda

pior do que a obscuridade da cultura pop. Eles embarcam mais uma vez em uma aventura onde diversão,

desafios e muitos novos e loucos amigos os acompanharão em uma incrível jornada.

Sáb., Dom.: 15h40

Qua., Feriado: 14h40

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – MUSSUM, O FILMIS (DOWNTOWN FILMES)

Biografia – Nacional – 12 Anos – Duração: 123min.

MUSSUM, O FILMIS narra a trajetória de vida de Antônio Carlos Bernardes Gomes, indo muito além do

Mussum que o grande público conhece: a infância pobre, a carreira militar, a relação com a Mangueira, o

sucesso com os Originais do Samba, além de bastidores d’Os Trapalhões.

Qui., Sex.: 15h50 – 21h30

Sáb., Dom.: 15h50 – 21h30

Seg., Ter.: 17h30 – 20h00

Qua., Feriado: 16h10 – 18h40

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – PATRULHA CANINA: (DUB) UM FILME SUPERPODEROSO (PARAMOUNT PICTURES)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 88min.

Em Patrulha Canina – Um Filme Superpoderoso, os filhotes da Patrulha Canina ganham poderes após um

meteoro mágico cair em Adventure City. Para um deles, é um grande sonho que se tornou realidade –

porém, a felicidade dos patrulheiros pode estar ameaçada quando o maior inimigo dos filhotes foge da

prisão e se une a uma cientista maluca para tentar roubar seus poderes místicos. Correndo o risco de

colocar toda a população de Adventure City em sério perigo, a Patrulha Canina agora precisará, mais do

que nunca, se manter unida independentemente de qual seja o seu tamanho para deter os inimigos antes

que seja tarde demais.

Sáb., Dom.: 13h50

Qua., Feriado: 14h15

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – JOGOS VORAZES (DUB) A CANTIGA DOS PÁSSAROS E DAS SERPENTES (PARIS FILMS)

Aventura / Ação – Dublado – 12 Anos – Duração: 157min.

Baseado no best-seller Mundial, somos transportados para o início dos Jogos Vorazes, anos antes de

Coriolanus Snow se tornar o tirânico presidente de Panem, quando aos 18 anos vê uma chance de

mudança de sorte quando é escolhido para ser mentor de Lucy Gray Baird, a garota tributo do

empobrecido Distrito 12.

Qua., Feriado: 21h10

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR (LEG) (TRAFALGAR)

Show – Legendado – Livre – Duração: 168min.

Taylor Swift: The Eras Tour é a gravação dos shows da The Eras Tour, performada pelo fenômeno

mundial Taylor Swift. A cantora lançou seu primeiro álbum em 2006, enquanto ainda estava associada à

gravadora Big Machine Records. O filme documenta três apresentações de Swift no SoFi Stadium,

durante a turnê mundial de 2023/2024 – sexta na carreira de Taylor. Com direção de Sam Wrench e

produção da própria cantora, o longa bateu o recorde de 37 milhões de dólares em seu primeiro dia de

pré-vendas nos Estados Unidos. O show possui mais de três horas de duração, e conta com um setlist

formado por 44 músicas.

Qui., Sex.: 18h20

Sáb., Dom.: 18h20

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

PARKCITY SUMARÉ

PATRULHA CANINA: UM FILME SUPERPODEROSO (D) (DUBLADO) (PAW PATROL: THE MIGHTY MOVIE)

Classificação: 10 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Cal Brunker, Duração: 01:28:00h, com: .

SALA 4

09/11/2023 – Quinta-Feira: 15:00h

10/11/2023 – Sexta-Feira: 15:00h

11/11/2023 – Sábado: 15:00h

12/11/2023 – Domingo: 15:00h

13/11/2023 – Segunda-Feira: 15:00h

14/11/2023 – Terça-Feira: 15:00h

TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR (L) (LEGENDADO) (TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR)

Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Sam Wrench, Duração: 02:45:00h, com: Taylor Swift

SALA 5

09/11/2023 – Quinta-Feira: 18:30h

10/11/2023 – Sexta-Feira: 18:30h

11/11/2023 – Sábado: 18:30h

12/11/2023 – Domingo: 18:30h

TROLLS 3: JUNTOS NOVAMENTE (D) (DUBLADO) (TROLLS BAND TOGETHER)

Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: ., Duração: 01:32:00h, com: .

SALA 2

09/11/2023 – Quinta-Feira: 17:30h

10/11/2023 – Sexta-Feira: 17:30h

11/11/2023 – Sábado: 17:30h

12/11/2023 – Domingo: 17:30h

13/11/2023 – Segunda-Feira: 17:30h

14/11/2023 – Terça-Feira: 17:30h

SALA 5

11/11/2023 – Sábado: 14:10h

12/11/2023 – Domingo: 14:10h

AS MARVELS (D) (DUBLADO) (THE MARVELS)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Nia DaCosta, Duração: 01:38:00h, com: Brie Larson, Samuel L.

Jackson, Zawe Ashton

SALA 2

09/11/2023 – Quinta-Feira: 19:30h – 21:50h

10/11/2023 – Sexta-Feira: 19:30h – 21:50h

11/11/2023 – Sábado: 19:30h – 21:50h

12/11/2023 – Domingo: 19:30h – 21:50h

13/11/2023 – Segunda-Feira: 19:30h – 21:50h

14/11/2023 – Terça-Feira: 19:30h – 21:50h

SALA 3

09/11/2023 – Quinta-Feira: 16:50h – 19:10h – 21:30h

10/11/2023 – Sexta-Feira: 16:50h – 19:10h – 21:30h

11/11/2023 – Sábado: 16:50h – 19:10h – 21:30h

12/11/2023 – Domingo: 16:50h – 19:10h – 21:30h

13/11/2023 – Segunda-Feira: 16:50h – 19:10h – 21:30h

14/11/2023 – Terça-Feira: 16:50h – 19:10h – 21:30h

15/11/2023 – Quarta-Feira: 16:50h – 19:10h – 21:30h

AS MARVELS (L) (LEGENDADO) (THE MARVELS)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Nia DaCosta, Duração: 01:38:00h, com: Brie Larson, Samuel L.

Jackson, Zawe Ashton

SALA 1

09/11/2023 – Quinta-Feira: 19:25h

10/11/2023 – Sexta-Feira: 19:25h

11/11/2023 – Sábado: 19:25h

12/11/2023 – Domingo: 19:25h

13/11/2023 – Segunda-Feira: 19:25h

14/11/2023 – Terça-Feira: 19:25h

15/11/2023 – Quarta-Feira: 19:25h

AS MARVELS 3D (D) (DUBLADO) (THE MARVELS)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Nia DaCosta, Duração: 01:38:00h, com: Brie Larson, Samuel L.

Jackson, Zawe Ashton

SALA 3

09/11/2023 – Quinta-Feira: 14:30h

10/11/2023 – Sexta-Feira: 14:30h

11/11/2023 – Sábado: 14:30h

12/11/2023 – Domingo: 14:30h

13/11/2023 – Segunda-Feira: 14:30h

14/11/2023 – Terça-Feira: 14:30h

15/11/2023 – Quarta-Feira: 14:30h

FIVE NIGHTS AT FREDDY’S: O PESADELO SEM FIM (D) (DUBLADO) (FIVE NIGHTS AT FREDDY’S)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Emma Tammi, Duração: 01:45:00h, com: Josh Hutcherson,

Matthew Lillard, Elizabeth Lail

SALA 4

09/11/2023 – Quinta-Feira: 17:00h – 19:20h – 21:40h

10/11/2023 – Sexta-Feira: 17:00h – 19:20h – 21:40h

11/11/2023 – Sábado: 17:00h – 19:20h – 21:40h

12/11/2023 – Domingo: 17:00h – 19:20h – 21:40h

13/11/2023 – Segunda-Feira: 17:00h – 19:20h – 21:40h

14/11/2023 – Terça-Feira: 17:00h – 19:20h – 21:40h

NÃO ABRA! (D) (DUBLADO) (IT LIVES INSIDE)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Bishal Dutta, Duração: 01:39:00h, com: Megan Suri, Neeru Bajwa,

Mohana Krishnan

SALA 5

09/11/2023 – Quinta-Feira: 16:00h – 21:45h

10/11/2023 – Sexta-Feira: 16:00h – 21:45h

11/11/2023 – Sábado: 16:00h – 21:45h

12/11/2023 – Domingo: 16:00h – 21:45h

13/11/2023 – Segunda-Feira: 16:00h – 19:15h – 21:45h

14/11/2023 – Terça-Feira: 16:00h – 19:15h – 21:45h

NINA: A HEROÍNA DOS SETE MARES (D) (DUBLADO) (EPIC TALES)

Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: David Alaux, Duração: 01:35:00h, com: .

SALA 1

09/11/2023 – Quinta-Feira: 14:55h

10/11/2023 – Sexta-Feira: 14:55h

11/11/2023 – Sábado: 14:55h

12/11/2023 – Domingo: 14:55h

13/11/2023 – Segunda-Feira: 14:55h

14/11/2023 – Terça-Feira: 14:55h

MUSSUM, O FILMIS (IDIOMA ORIGINAL) (MUSSUM, O FILMIS)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: PORTUGUÊS, Diretor: Silvio Guindane, Duração: 02:03:00h, com: Ailton Graça,

Thawan Lucas Bandeira, Yuri Marçal

SALA 1

09/11/2023 – Quinta-Feira: 16:55h – 21:45h

10/11/2023 – Sexta-Feira: 16:55h – 21:45h

11/11/2023 – Sábado: 16:55h – 21:45h

12/11/2023 – Domingo: 16:55h – 21:45h

13/11/2023 – Segunda-Feira: 16:55h – 21:45h

14/11/2023 – Terça-Feira: 16:55h – 21:45h

JOGOS VORAZES: A CANTIGA DOS PÁSSAROS E DAS SERPENTES (D) (DUBLADO) (THE HUNGER GAMES –

THE BALLAD OF SONGBIRDS AND SNAKES)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Francis Lawrence, Duração: 02:37:00h, com: Hunter Schafer, Tom

Blyth, Rachel Zegler

SALA 2

15/11/2023 – Quarta-Feira: 15:10h – 18:20h – 21:30h

MISSÃO ANTENA: UMA AVENTURA INTERGALÁCTICA (D) (DUBLADO) (LILLE ALLAN: DEN MENNESKELIGE

ANTENNE)

Ano de Produção: 2023, Idioma: ALEMÃO, Diretor: Amalie Næsby Fick, Duração: 01:25:00h, com: Anders W. Berthelsen, Jesper Christensen,

Peter Frödin

SALA 2

09/11/2023 – Quinta-Feira: 15:30h

10/11/2023 – Sexta-Feira: 15:30h

11/11/2023 – Sábado: 13:30h – 15:30h

12/11/2023 – Domingo: 13:30h – 15:30h

13/11/2023 – Segunda-Feira: 15:30h

14/11/2023 – Terça-Feira: 15:30h