Ainda dá tempo de participar da Campanha ‘Lacre Solidário’ do Fundo Social e da Educação de Nova Odessa

Atenção moradores de Nova Odessa: ainda dá tempo de participar da Campanha

“Lacre Solidário – Eu Ajudo a Transformar Vidas” 2023, desenvolvida pela Prefeitura, por meio do Fundo Social de Solidariedade, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. As doações podem ser feitas até o dia 17 deste mês, em vários pontos da cidade – entre eles o Paço Municipal, o próprio Fundo Social, a sede da Secretaria de Educação e o Centro Cultural.

A iniciativa visa contribuir com os trabalhos do Centro Infantil Boldrini, referência nacional no combate ao câncer infantil. A instituição filantrópica vende os lacres arrecadados e o valor obtido é revertido para o tratamento dos pacientes, como quimioterapias e outros procedimentos oferecidos gratuitamente.

“Essa doação é muito importante, pois vai ajudar o Centro Boldrini a garantir o tratamento de crianças e adolescentes com câncer. Portanto, deixamos o convite aberto à população, para que junte lacres e entregue em algum dos postos de arrecadação. Toda ajuda é bem-vinda. Junte, doe e transforme vidas”, disse a presidente voluntária do Fundo Social de Solidariedade, Rose Miranda.

A expectativa é aumentar a arrecadação do ano passado, quando foram doadas por alunos da Rede Municipal, comércios e cidadãos em geral um total de 1.145 garrafas PET de lacres de alumínio.

“Nossa campanha é séria, porque ela realmente chega até o Boldrini. E acontece somente porque temos essa importante parceria com a Educação, que envolve as crianças da Rede na arrecadação dos lacres. Gratidão a todos que colaboram com esta campanha solidária em prol do Centro Boldrini”, destacou Rose Miranda.

O Centro Infantil Boldrini atende e acompanha mais de dez mil pacientes, registrando alto índice de 80% de cura do câncer dos seus pequenos pacientes. O Hospital é filantrópico e vive de doações.

A proposta do “Lacre Solidário” é envolver, além do Poder Público e dos alunos das escolas municipais, o Comércio novaodessense, para que haja a maior arrecadação de lacres possível. Na Campanha do ano passado, as escolas da Rede Municipal de Educação arrecadaram 1.022 garrafas de 2 litros, enquanto o Comércio e a sociedade em geral juntaram outras 123.

GINCANA

Visando incentivar os estudantes da cidade a participarem e juntarem lacres, é promovida uma gincana entre as escolas. As duas classes vencedoras – uma do Ensino Fundamental e outra da Educação Infantil, que mais arrecadarem – são premiadas. Cada escola, por classe, fará a contagem do que arrecadou.

A doação pode ser feita até o dia 17 de novembro no Paço Municipal (Avenida João Pessoa, nº 777, Centro), Fundo Social de Solidariedade (Rua Heitor Penteado, nº 199, Centro), Secretaria de Educação (Avenida Carlos Botelho, nº 01, centro) e Departamento de Cultura – Centro Cultural (Avenida João Pessoa, nº 253, Centro).

Em seguida, os lacres serão levados ao Fundo Social de Solidariedade. E, no dia 23 de novembro, será feito o encerramento, com o anúncio das classes vencedoras.

