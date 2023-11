Bacia Caipira 2023 encerra atividades do ano

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste participou, nesta quarta-feira (8), do último encontro do projeto “Bacia Caipira” 2023, que foi realizado no complexo da Estação da Paulista, em Piracicaba, com participação dos grupos barbarenses da Terceira Idade Vida Nova e Renascer, e do grupo piracicabano Estação do Idoso “José Nassif”. Neste ano, o tema do projeto é “Ser humano e natureza: responsabilidade, equilíbrio e diversidade”.

No local, os grupos receberam as boas vindas dos coordenadores do “Bacia Caipira” e puderam caminhar por um parque anexo à Estação, conhecendo as diversas espécies de árvores que abrigam aquele ambiente, das funções e benefícios de cada uma.

Todo ano, o “Bacia Caipira” seleciona grupos da Terceira Idade de Santa Bárbara e Piracicaba, parceria que desenvolve com a pessoa idosa a integração e conscientização por meio da educação ambiental, proporcionando vivências e diálogos com focos na conservação do meio ambiente e na qualidade de vida. Foram quatro encontros ao longo de 2023 no Horto Florestal de Tupi, Sítio do Pajé (SBO), Zoológico de Piracicaba e a Estação da Paulista.

As atividades do “Bacia Caipira” são organizadas pela Secretaria de Educação de Santa Bárbara d’Oeste, por meio do Núcleo de Educação Ambiental “Fioravante Luiz Angolini” (NEA), em parceria com o DAE barbarense, Horto Florestal de Tupi e Prefeitura de Piracicaba.

