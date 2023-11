Educação Ambiental apresenta conto contra a poluição na EMEI Urupê

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, realizou nesta quinta-feira (9) uma ação de Educação Ambiental apresentando o conto “Os amigos do meio ambiente contra a poluição”, na Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Urupê, no Jardim Nossa Senhora Aparecida. A atividade foi realizada nos períodos da manhã e tarde, envolvendo cerca de 130 alunos da escola.

Na apresentação do conto os alunos participaram da encenação da peça e interagiram com o personagem Lixildo, mascote da Limpeza Pública. Também conheceram a maquete que simula o descarte irregular de óleo, feita pela Unidade de Limpeza Pública (ULP), da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, abordando como as ações do ser humano podem poluir o ambiente.

“A abordagem feita de forma lúdica passa a mensagem importante para as crianças sobre os cuidados com a natureza, a limpeza da cidade, despertando nos participantes a consciência ambiental”, explica a diretora de Educação Ambiental, Kátia Birke.

Para a direção da EMEI, o trabalho de conscientização ambiental empreendido desde a Educação Infantil traz a esperança de um futuro melhor e de novas relações da sociedade para com o meio ambiente.

“Graças às parcerias realizadas e empenho dos profissionais conseguimos chamar a atenção dos participantes para o projeto de Educação Ambiental, que propaga e amplia as diversas informações na área do meio ambiente. Agradecemos a escola Urupê pela parceria, o apoio das secretarias de Educação, de Obras e Serviços Urbanos e todos os colaboradores e amigos do meio ambiente”, destacou o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

