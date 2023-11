Vizinho chama a polícia após encontrar pedido de ajuda no quintal

Um homem chamou a polícia após encontrar um bilhete pedindo ajuda jogado em seu quintal. O caso aconteceu no início da manhã desta quinta-feira, no bairro Mollon, em Santa Bárbara d’Oeste.

Segundo a Polícia Militar, no local, o solicitante informou que ouviu seus vizinhos brigando e que em seguida encontrou no corredor de sua residência uma folha de caderno pedindo ajuda. Diante dos fatos, a equipe se descolou ao endereço informado e, após tocar o interfone, saiu um indivíduo com uma arma embaixo do braço.

Ao notar a presença policial, o homem, um supervisor de vendas de 28 anos, retornou rapidamente para dentro da residência, saindo em seguida, para fazer contato com a equipe. O indivíduo informou que discutiu com sua esposa, autônoma também de 28 anos, e que teria pegado o celular dela e não iria devolver, negando qualquer tipo de agressão.

Em contato com a vítima, a mesma informou que seu marido pegou seu celular, não queria devolver, além de ter sofrido agressões e ameaças de morte. Questionado sobre o armamento, o individuo informou ser CAC, franqueando a entrada da equipe, que encontrou armamentos e munições sem documentos.

Diante dos fatos, as partes foram conduzidas até à Delegacia da Mulher, onde o indivíduo permaneceu preso.

LEIA TAMBÉM: Bar de Americana faz apelo para que clientes não levem bebidas de casa