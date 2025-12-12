1º Cartório de Registro de Imóveis de Hortolândia é inaugurado esta semana

Agilidade e desburocratização de processos, além de segurança jurídica trazem ganhos para a população e arrecadação ao município

O desenvolvimento inteligente e sustentável de Hortolândia continua e a cidade ganha, a cada dia, dispositivos que contribuem e facilitam a vida de todos os moradores. Uma das reivindicações da população foi solucionada na manhã desta quarta-feira (10), com a inauguração do primeiro Cartório de Registro de Imóveis da cidade. A unidade fica localizada na avenida Santana, 2358, próxima ao Condomínio Golden Park. O cartório já pode receber a população presencialmente, além de disponibilizar sistema de protocolo eletrônico de atendimento.

Participaram da cerimônia de inauguração do espaço o secretário de Habitação Renato Franceschini, representando a Prefeitura de Hortolândia, além do Oficial de Registro, Gustavo Rodrigues dos Santos Lima, responsável pela segurança jurídica e gestão do cartório.

Foram diversas etapas até a instalação do cartório, desde as tratativas do prefeito Zezé Gomes até a instalação do prédio e, por fim, a concretização do sonho e o início do atendimento para a população.

Agora, moradores de Hortolândia não necessitam mais ir até Sumaré para realizar todos os serviços de Registro de Imóveis, Títulos/ Documentos e Registro Civil de Pessoa Jurídica. No novo cartório de Hortolândia já é possível fazer registros de imóveis e regularização documental, escrituras públicas, procurações e atas notariais.

Nos últimos anos, consolidamos o projeto de desenvolvimento da nossa cidade colocando o cuidado com as pessoas em primeiro plano. A chegada do cartório, além de facilitar a vida dos cidadãos, ainda contribui para a emancipação plena de Hortolândia. Hoje, temos educação, emprego e os mais variados serviços públicos à disposição da população, sem que os moradores tenham que ir buscá-los em outras cidades”, comemorou o prefeito.

“Além da diminuição dos custos para a população, inclusive no deslocamento, o cartório na cidade contribui no desenvolvimento imobiliário, agilizando processos para pessoas físicas e jurídicas com segurança, facilitando a regularização fundiária e a desburocratização dos atos necessários dentro da legalidade”, comentou o secretário de Habitação, Renato Franceschini, durante a inauguração.

