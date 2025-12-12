Feira Artística “Arte por Americana” ocorre neste domingo na região de Salto Grande

A Feira Artística Arte por Americana, promovida pelo projeto cultural de mesmo nome, será realizada neste domingo (14), das 11h às 18h, no Centro de Memória Afroamericanense Dionysio de Campos (Avenida João Nicolau Abdalla, 5.260, Vila Bertini, na região do Salto Grande), em Americana. A entrada é gratuita.

A programação do evento inclui exposição de artistas locais, oficinas criativas e palco aberto para poesias, músicas e apresentações, food trucks e arrecadação de alimentos. Entre as atrações confirmadas estão DJ Helena, oficina de dança e apresentação do Bizuzo e show especial com Luna Maria.

O projeto cultural “Arte Por Americana”, realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, com apoio do Conselho Municipal de Cultura (Comcult), tem produção do músico, professor, palestrante e desenvolvedor de cultura Júlio César dos Santos.

Proposta

Ao longo do ano, a proposta promoveu palestras, workshops e apresentações em escolas das redes pública e privada de ensino sobre as diversas formas de artes.

“Este trabalho de formação de público nas escolas fortalece as produções culturais e os artistas locais, promovendo a criatividade e a expressão artística nas comunidades”, destacou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

O projeto Arte por Americana foi selecionado através do edital de chamamento público PNAB 05/2024, nos termos da Lei Federal Nº 14.399/2022 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura.

