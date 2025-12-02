200 porções de cocaína e 25 de crack foram apreendidas no Icaraí em Santa Bárbara d’Oeste no final da noite desta segunda-feira. O caso foi atendido por agentes da Guarda Municipal da cidade.
.📍DATA: 01 de dezembro de 2025 .📍HORA: 23h 25min .📍LOCAL: Rua Ipanema 790
Esta equipe de Apoio Tático em patrulhamento preventivo pelo local dos fatos, momento em que um indivíduo trajando bermuda jeans e sem camisa ao visualizar a presença da equipe, saiu em desabalada carreira, adentrando uma área de mata extensa, não sendo possível localizá-lo.
Em busca pelo trajeto, foi localizado uma sacola contendo em seu interior;
. 200 porções de cocaína.
. 25 pedras de crack.
Diante dos fatos todo material foi apresentado no plantão policial para apreensão.
