200 porções de cocaína e 25 de crack foram apreendidas no Icaraí em Santa Bárbara d’Oeste no final da noite desta segunda-feira. O caso foi atendido por agentes da Guarda Municipal da cidade.

🚨 APOIO TÁTICO 04 VTR 105 .🚨GCM Edmilson .🚨GCM Washington .🚨GCM Gomes

.📍DATA: 01 de dezembro de 2025 .📍HORA: 23h 25min .📍LOCAL: Rua Ipanema 790

🛑 Apreensão de drogas 200 porções

Esta equipe de Apoio Tático em patrulhamento preventivo pelo local dos fatos, momento em que um indivíduo trajando bermuda jeans e sem camisa ao visualizar a presença da equipe, saiu em desabalada carreira, adentrando uma área de mata extensa, não sendo possível localizá-lo.

Em busca pelo trajeto, foi localizado uma sacola contendo em seu interior;

. 200 porções de cocaína.

. 25 pedras de crack.

Diante dos fatos todo material foi apresentado no plantão policial para apreensão.

