O prefeito de Americana, Chico Sardelli, realizou a entrega do prêmio Destaques Ambientais 2025 – Programa Amigos do Meio Ambiente nesta segunda-feira (1), em cerimônia realizada no Teatro Municipal Lulu Benencase.

O evento, promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, reuniu cerca de 500 pessoas, entre representantes de unidades escolares, entidades, voluntários e instituições que promoveram ações efetivas em prol da preservação ambiental no município ao longo do ano.

“Nesta quarta edição do prêmio Destaques Ambientais, queremos reafirmar nosso compromisso com a preservação do meio ambiente e da qualidade de vida da população. Todas as ações e projetos reconhecidos aqui hoje contribuíram para melhorar nossa cidade, incentivando as boas práticas para promover a sustentabilidade, a educação e a conscientização ambiental.

No início da nossa gestão, Americana ocupava o 38º lugar no ranking ambiental do Programa Município VerdeAzul, e, após muita determinação e empenho, a cidade hoje está na primeira colocação. Estou muito orgulhoso pelo trabalho de todos aqueles que promoveram as ações, acreditaram nos projetos e contribuíram para a transformação em prol do meio ambiente”, disse o prefeito Chico.

Os certificados “Amigos do Meio Ambiente” foram entregues para 236 parceiros das ações com a Secretaria de Meio Ambiente. Também foram homenageados projetos ambientais desenvolvidos por meio do concurso “Apaixonados por Árvores”, com o apoio da ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana), e do Campeonato de Tampinhas, Lacres e Embalagens de Papel Cartão “Eu junto, você também, todos fazendo o bem”, em parceria com a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Americana, além de contemplados com o prêmio Ipê Branco (confira os premiados ao final da matéria).

A secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales, destacou as parcerias para a implementação dos projetos ambientais. “A premiação é o reconhecimento do município a iniciativas desenvolvidas ao longo de 2025 voltadas à preservação do meio ambiente. O prêmio presta uma homenagem e incentiva a implementação de outras ações e projetos, para que possamos nos unir em torno de um objetivo comum, que é cuidar do nosso meio ambiente”, afirmou.

O superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto), Fábio Renato de Oliveira, que foi secretário de Meio Ambiente até o mês de outubro, ressaltou o trabalho desenvolvido. “É uma alegria estarmos juntos novamente no prêmio Destaques Ambientais, com pessoas que fazem de Americana uma cidade melhor. Vocês são multiplicadores das ações em nossa cidade. Desde o primeiro dia do mandato, o prefeito Chico deu a oportunidade de tornarmos Americana forte na área de meio ambiente e uma referência na educação ambiental, com vários parceiros. Somos a primeira no ranking do Município VerdeAzul e uma administração unida, que dá resultados”, reforçou.

O prêmio Destaques Ambientais 2025 marcou também o lançamento oficial do projeto “EcoFashion”, que será desenvolvido ao longo de 2026 em parceria com a Fatec (Faculdade de Tecnologia de Americana), por meio do curso de Moda. A iniciativa visa fortalecer a moda sustentável, valorizando criatividade, consciência ambiental e reaproveitamento de materiais.

O evento contou ainda com um vídeo das ações ambientais desenvolvidas ao longo do ano, elaborado pela Secretaria de Comunicação e Tecnologia da Informação, apresentações de flauta e violão, pelo maestro Eduardo Lustosa e Gesualdo Souza, e do Coral em Libras da Escola Estadual Professor Alcindo Soares do Nascimento, além de participação especial do mascote da coleta seletiva, o Lixildo.

“Hoje é um dia que aquece o coração. Celebramos o avanço das ações de educação ambiental em nosso município, com o reconhecimento dos melhores projetos desenvolvidos em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente. Agradecemos a todos os parceiros, amigos e incentivadores dos projetos, por acreditarem no poder transformador da educação ambiental. Que 2026 nos encontre ainda mais unidos e fortes”, acrescentou a diretora de Educação Ambiental, Planejamento, Projetos e Agricultura, Kátia Birke.

Também participaram do prêmio Destaques Ambientais 2025 os vereadores Levi Rossi, Leonora Périco e Renan de Angelo, os secretários municipais Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação), Juliani Munhoz (Assistência Social e Direitos Humanos), Eduardo Flores (Administração), Adriano Alvarenga Camargo Neves (Obras e Serviços Urbanos), Simone Bruno (Fazenda), Vinicius Zerbetto (Gestão de Convênios) e Maurício Marzochi (Negócios Jurídicos), o superintendente da Fusame, Fábio Beretta Rossi, o presidente da ACIA, James Nadin, o presidente da APAE de Americana, Luiz Carlos Rodegher, entre outras autoridades.

Premiações

Durante a cerimônia, foi realizada a premiação do concurso “Apaixonados por Árvores”, lançado no Mês da Arborização, em parceria com a ACIA. Foram 73 inscritos, que registraram, em foto e em palavras, a história e o significado especial de uma árvore em suas vidas. Os premiados foram Emanuelly Fernanda Faria Machado, Glaucia Helena Amaral Pelissari e Pedro Augusto Sousa Sampaio.

O 4º Campeonato de Tampinhas, Lacres e Embalagens de Papel Cartão, promovido pela APAE em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Educação, CDP (Centro de Detenção Provisória) e a empresa Papirus, também premiou os vencedores. Este ano, além dos troféus, os campeões receberam um cheque de R$ 1.500,00, oferecido pela empresa Papirus.

Confira os ganhadores de cada categoria:

– Escola de Educação Infantil: EMEI Tangará

– Escola de Ensino Fundamental da Rede Municipal: CIEP São Vito

– Escola de Ensino Fundamental da Rede Estadual: E.E. Professor Alcindo Soares do Nascimento

Também foram conhecidos os vencedores do prêmio Ipê Branco, que inaugurou uma nova fase dos Destaques Ambientais. Em 2025, o evento foi totalmente remodelado para se tornar um grande encontro sociocultural e ambiental, valorizando projetos desenvolvidos em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente.

Os vencedores foram:

Categoria Empresas

– Papirus

– São Vicente

– Toyobo e Instituto Biológico

Categoria Educação Infantil

– Casa da Criança Juriti

– Casa da Criança Tahira

Categoria Ensino Fundamental Rede Municipal

– EMEF Prof. Florestan Fernandes

– CIEP Professor Octávio Cesar Borghi

– EMEF Prof. Jonas Correa de Arruda Filho

Categoria Ensino Fundamental Rede Estadual

– E.E Prof. Wilson Camargo

– E.E Prof. Alcindo Soares do Nascimento

Categoria Ensino Superior

– Unisal

– Fatec

– FAM

Categoria Sociedade Civil e ONGs

– ACIA

– Rotary Club Americana Ação

– Ações Sementinhas

– Associação Barco Escola da Natureza

– APAE

Categoria Agricultura

– Horta Ibirapuera

– Viveiro Plant Colha

– Mel Gui

– Cheiro de Mel

– Nossa Horta Orgânica

– Círculo Americanense de Orquidófilos

Categoria Causa Animal:

– Meu Abrigo

– Patas que Curam

