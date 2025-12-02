O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, realiza no dia 10 de dezembro (quarta-feira), das 8h às 11h, um mutirão com 250 testes rápidos gratuitos, em alusão ao Dezembro Vermelho, campanha dedicada à prevenção do HIV/Aids e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

A atividade é aberta a toda a população e reforça o compromisso do hospital em ampliar o acesso ao diagnóstico e à informação.

Os exames serão realizados por ordem de chegada, com oferta de testagem para HIV, sífilis e hepatites B e C. Os resultados ficam prontos em poucos minutos, permitindo orientação imediata e encaminhamento ao atendimento especializado quando necessário. Basta apresentar documento com foto.

Idealizadora em Americana

Idealizadora da ação e diretora técnica do HM, Dra. Eloisa Duzzi ressaltou a importância do mutirão. “O diagnóstico precoce salva vidas. Facilitar o acesso é fundamental para que mais pessoas se cuidem e busquem assistência no momento adequado”, destacou.

Também idealizadora da iniciativa, a infectologista Dra. Lethicia Chimello reforçou a relevância da testagem. “Quando tornamos os testes mais acessíveis, conseguimos identificar precocemente, tratar adequadamente e quebrar a cadeia de transmissão das infecções. Informação e prevenção caminham juntas”, afirmou.

O diretor geral do Hospital Municipal, Ruy Santos, destacou o impacto social da ação. “O Dezembro Vermelho é um chamado à responsabilidade coletiva. Esse mutirão é uma forma concreta de aproximar a saúde da população, derrubando barreiras e promovendo cuidado com dignidade. Nosso compromisso é garantir que todos tenham acesso à informação, prevenção e diagnóstico seguro”, afirmou.

Além dos testes, serão distribuídos materiais informativos, preservativos e orientações sobre prevenção, autocuidado e saúde sexual, reforçando a conscientização e o combate ao estigma.

O secretário adjunto de Saúde, Fábio Joner, destacou a importância da iniciativa no contexto municipal. “O Dezembro Vermelho reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce, e esse mutirão é uma oportunidade concreta para aproximarmos a saúde da população. Ampliar o acesso aos testes rápidos fortalece nossas estratégias de cuidado e ajuda a combater o estigma que ainda envolve as ISTs. A Secretaria de Saúde permanece comprometida em apoiar ações que salvam vidas e ampliam a proteção da nossa comunidade”, declarou.

A ação é realizada em parceria entre o Grupo Chavantes e a Secretaria Municipal de Saúde, com apoio do SR – Diagnósticos – Laboratório Villac LTDA e da Secretaria de Comunicação e Tecnologia da Informação da Prefeitura de Americana.

O mutirão integra as ações educativas do Dezembro Vermelho promovidas pelo Hospital Municipal e reforça a importância da prevenção e do cuidado contínuo com a saúde.

