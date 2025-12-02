Após 7 anos sem reajuste, o valor do ingresso do Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana foi atualizado nesta segunda-feira (1º). Os novos preços serão de R$ 10, para pessoas de 12 a 59 anos, e R$ 5, para crianças de 6 a 11 anos acompanhadas e estudantes com direito à meia-entrada mediante comprovação.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Crianças de até 5 anos, pessoas com deficiência e maiores de 60 anos seguem com entrada gratuita. Além disso, no último final de semana de cada mês, moradores de Americana também têm acesso gratuito, apresentando documento com foto e comprovante de endereço recente.

A cobrança de ingressos nunca sofreu reajuste desde quando foi implementada, em 2018. O decreto com os valores foi publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (28), disponível no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br).

Para propor o reajuste, o Conselho Gestor levou em conta a majoração dos preços dos serviços e materiais que são constantemente adquiridos durante o período, além de um levantamento das tarifas praticadas em outros zoológicos públicos de porte equivalente da região.

Com a arrecadação dos ingressos, são promovidas melhorias no espaço

visando o bem-estar dos animais e conforto dos visitantes. O Parque Ecológico recebe em média 260 mil visitantes ao ano, abrigando 384 animais de 102 espécies, entre mamíferos, aves e répteis.

As principais melhorias realizadas nos últimos anos incluíram reformas de recintos, ampliações em instalações, melhorias em infraestrutura de sanitários, adequação de dependências de manutenção de animais em tratamento ou observação, cozinha dos animais, playground, iluminação, reparos de proteção, recuperação das margens do Córrego do Parque, reforma do NEA – Núcleo de Educação Ambiental, entre outras benfeitorias.

A secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales, ressaltou a importância da arrecadação para a manutenção do Parque. “Os recursos provenientes da cobrança dos ingressos são fundamentais para a manutenção do espaço, que é um cartão-postal da cidade, recebendo milhares de visitantes, além de uma referência no tratamento e no cuidado dos animais”, explicou.

Leia Mais notícias da cidade e região