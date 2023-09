Metodologia

YouGov Global Profiles é um banco de dados consistente globalmente com mais de 1.000 perguntas em 48 mercados. As informações são baseadas na coleta contínua de dados entre adultos maiores de 16 anos na China e maiores de 18 anos em outros mercados. Os tamanhos de amostra para YouGov Global Profiles flutuam ao longo do tempo, mas o tamanho mínimo de cada amostra é sempre de cerca de 1.000. Os dados para cada mercado usam amostras nacionalmente representativas fora da Índia e dos Emirados Árabes Unidos, que usam amostras representativas da população urbana, e China, Egito, Hong Kong, Indonésia, Malásia, Marrocos, Filipinas, África do Sul, Taiwan, Tailândia, e Vietnã, que usam amostras representativas da população online.

YouGov BrandIndex coleta dados sobre milhares de marcas todos os dias. As pontuações do Cliente atual das marcas dos restaurantes se baseiam na pergunta: “Comprou alimentos ou bebidas de algum dos seguintes restaurantes nos últimos 30 dias?” e entregue como uma porcentagem. As pontuações do Consciência da publicidade se baseiam na pergunta: “De quais dos seguintes restaurantes viu um anúncio nas ÚLTIMAS DUAS SEMANAS?” e entregue como uma porcentagem. As pontuações do Exposição Boca a Boca se baseiam na pergunta: “Sobre quais dos seguintes restaurantes falou com amigos e familiares nas ÚLTIMAS DUAS SEMANAS?” e entregue como uma porcentagem. As pontuações são baseadas em uma amostra média de 2460 adultos no Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México, Panamá e Peru pesquisados ​​entre 1 de janeiro e 3 de agosto de 2023.

—

Sobre a YouGov

A YouGov é uma multinacional de origem britânica, pioneira em pesquisa de mercado on-line e ferramentas que integram o planejamento e o monitoramento de dados, garantindo informações mais precisas e ágeis de serem acionadas por seus clientes. Presente em cerca de 70 países nas Américas, Europa, Oriente Médio, Ásia, Ásia-Pacífico e África, a empresa possui uma das maiores redes de pesquisa do mundo. São mais de 24 milhões de membros registrados em seu painel, 800 mil dos quais estão no Brasil. Com dados acumulados ao longo de 20 anos de operação, a YouGov utiliza os chamados “dados vivos” – informações do consumidor continuamente atualizadas, precisas e acionáveis. A missão da empresa é oferecer uma visão incomparável sobre o que o mundo pensa, com soluções inovadoras que ajudam as marcas, proprietários de mídia e agências mais reconhecidas internacionalmente a planejar, ativar e acompanhar melhor suas atividades de marketing. Os dados da YouGov são regularmente referenciados pela imprensa global, sendo a segunda fonte de pesquisa de mercado mais citada no mundo.