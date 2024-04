2ª Rota Cervejeira em Americana é anunciada para 20 e 21 de abril

O prefeito Chico Sardelli lançou a 2ª Rota Cervejeira de Americana na noite desta segunda-feira (1º). O evento será realizado nos dias 20 e 21 de abril (sábado e domingo), das 11h às 22h, no CCL (Centro de Cultura e Lazer), com entrada gratuita.

“Além da importância de saúde, educação e desenvolvimento econômico, nós temos que levar adiante a bandeira do lazer também, porque o povo da nossa cidade merece. É um evento que gera emprego, renda, turismo e divulga o nome de Americana”, destacou o prefeito Chico.

O evento contará com a participação de dez cervejarias: Kalango Cervejaria (Americana), Cervejaria Marés (Americana), Cervejaria Seven Hands (Americana), HopBeer (Americana), IB Cervejaria (Campinas), Cervejaria Blacaman (Campinas), Tábuas Cervejaria (Campinas), Grifo Beer (Valinhos), Cervejaria Landel (Campinas) e Cervejaria St. Kitts (Campinas).

“No ano passado, a Rota Cervejeira puxou os eventos em Americana, depois de anos de pandemia. A gente sabia que o sucesso dos outros eventos dependia do sucesso da Rota, e foi o que aconteceu. Quero agradecer a todos que lutaram para isso e a você, prefeito, que não mediu esforços para a realização da festa”, falou o vice-prefeito Odir Demarchi.

A exemplo da primeira edição, em 2023, o evento visa o fomento da rede gastronômica local e incentivar o turismo ao desenvolver a economia criativa ligada ao setor de alimentos e bebidas. No ano passado, 15 mil pessoas estiveram presentes nos dois dias de evento e mais de 10 mil litros de cerveja artesanal foram comercializados.

“Esse evento movimenta nosso turismo e nossa economia, com a venda das cervejas, além de todo o consumo na praça de alimentação. Esperamos novamente um ótimo público neste ano”, disse a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

A 2ª Rota Cervejeira será realizada em parceria com o Polo Cervejeiro da Região Metropolitana de Campinas (RMC), com apoio do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) e Região Turística Bem Viver.

“É com grande orgulho que estamos realizando a segunda edição desse evento, porque a primeira foi um grande sucesso. As pequenas cervejarias movimentam empregos, a cultura, e esse tipo de festa também proporciona o contato dos cervejeiros com o público. A segunda edição também será sucesso”, destacou o representante do Polo Cervejeiro, Alexandre Leme.

A cerimônia de lançamento da 2ª Rota Cervejeira também teve a presença dos vereadores Leco Soares e Thiago Martins e do secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão.

“Vamos providenciar um projeto de lei para incluir esse evento no calendário da cidade. Temos que eternizar essa bonita festa que mexe com o turismo e a economia da nossa cidade”, afirmou Thiago Martins

“Quero parabenizar todo o trabalho envolvido na Rota Cervejeira, que já é um grande sucesso em Americana e região”, reforçou Leco Soares.

Atrações

Diversas atrações musicais estarão no palco da 2ª Rota Cervejeira. No sábado (20), acontecem as apresentações de Samara Bueno e Banda, Pangarés Selvagens e The Elephant. No domingo (21), é a vez de Geraldo Barba Blues – One Man Band, Banda GTC e Artéria ROCK. A Rota Cervejeira também terá o DJ Viny Blanco na abertura, intervalos entre as bandas e encerramento. O Espaço Kids para as crianças é outra atração garantida.

Gastronomia

A praça de alimentação será diversificada e contará com dez foodtrucks: Buenos Burguer, Pastel Poco Loco, Viva Espetos (sanduíches e espetos), Padaria Dona Vitória (sanduíche de pernil e costela), Hoop Beer (porco no rolete), Cervejaria Marés (lanches de carnes defumadas), Churros Pasconita, Fernando Crepe Suíço, Cadê Meu Shake (milk shake) e Brasa Burguer.

A organização da praça de alimentação é da Bokme! Produções, empresa credenciada pela Prefeitura por meio de processo licitatório.