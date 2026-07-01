Festival terá shows de Jota.pê e Chico Chico; MV Bill lança livro “A vida me ensinou a caminhar” no sarau Parada Poética; semana é promovida pela Prefeitura

Hortolândia abre o calendário cultural do segundo semestre com atrações de renome. A Prefeitura realiza a Semana Cultural de julho, entre os dias 04 a 12, em vários espaços públicos. Um dos destaques será a segunda edição do festival Vozes da MPB, com shows de Jota.pê e Chico Chico. Já o sarau Parada Poética terá MV Bil. Além de oferecer entretenimento, a Semana Cultural de Hortolândia estimula a prática de boas ações sociais. Em todos os eventos, a população pode doar alimentos, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade, órgão da Prefeitura. A programação está disponível no portal da Prefeitura, por meio deste LINK.

A semana começa com o 2º Festival Vozes da MPB, que terá shows dos cantores Jota.pê e Chico Chico. Ambos representam a nova geração da música brasileira.

O festival será no dia 04/07, às 20h, no auditório Edgar de Oliveira, que fica dentro da Câmara Municipal, localizada na rua Joseph Paul Julien Burlandy, 250, Parque Gabriel. A classificação indicativa é de 16 anos.

De acordo com a Secretaria de Cultura, a entrada do público será, a partir das 17h, por ordem de chegada e permitida até a capacidade do local. O auditório tem 640 lugares. A secretaria orienta para que a população chegue cedo ao evento. O festival terá abertura da cantora Ju Peres, às 18h. Os shows de Chico Chico e Jota.pê estão previstos, respectivamente, para às 19h30 e 21h30.

A primeira edição do festival Vozes da MPB, em fevereiro deste ano, teve shows de Maria Gadú, Chico César, Tiago Iorc e Fernando Quesada.

ROCK E LIVRO

No dia 06/07 acontece o projeto “Concertos no Paço – Bom dia servidor”. Desta vez, o evento terá clima de rock com o harpista Jonathan Faganello, acompanhado pelo Arco Brasil, um dos grupos do CEM (Centro de Educação Musical Municipal de Hortolândia) Maestro Ronaldo Dias de Almeida.

Ainda no dia 06/07, tem o tradicional sarau Parada Poética. O convidado será o rapper MV Bill. O artista faz o lançamento do livro “A vida me ensinou a caminhar”.

NOTAS E DANÇA

No dia 07/07, o projeto Notas de Abraço, com o grupo Quinteto Cultura, leva solidariedade em forma de música para pacientes, parentes, familiares e acompanhantes que estiverem no Hospital Municipal Mario Covas.

Já na noite do dia 07/07, as artes coreográficas ocupam o palco com o projeto +Dança. O evento terá apresentações da ONG (Organização Não Governamental) Tia Taty, escolas de dança Danç´Art, Vibre e Marcio Thorga, colégio Davantel, e dos grupos CH2 God Dancers e Clube Zaharets, da professora Mih Zahara.

HUMOR

No dia 08/07, o riso corre solto com mais uma edição do projeto Hortocity Comedy. As atrações serão os humoristas Rodrigo Capella e Ricardo Brug. Para dar as boas-vindas ao público, os anfitriões Luiz Paixão e Zé Neves fazem o esquenta da apresentação.

MÚSICA

A programação prossegue com mais música no dia 09/07 com o projeto Quinta Musical. O evento terá concerto com a Nova Banda Jovem de Hortolândia, grupo do CEM, Madrigal Eco e saxofonista Marco Aurelio Filier, sob regência dos maestros Fernando Barreto e Clóvis Português.

TEATRO

As artes cênicas são o destaque no dia 10/07 com o projeto Meu primeiro espetáculo. O evento terá a peça “Caravana Holiday”, com Shita Yamashita e Rodrigo Sendem.

CULTURA E MAIS TEATRO

Para democratizar o acesso às artes, no dia 11/07 o projeto Cultura nos bairros vai à região do Jardim Adelaide, com o espetáculo “Palco da Alegria”, sob comando dos humoristas Luiz Paixão e Marcio Pial.

Já na noite do dia 11/07, o teatro volta a dar as caras com o projeto Horizonte cênico. O evento apresentará a peça “Dois sujos em uma noite perdida”, montagem da trupe Caravana Fagulha, recém-criada companhia teatral da Prefeitura.

EVOÉ

A Semana Cultural de julho será encerrada no dia 12/07 com o 11º Festival Evoé. O evento abre espaço para apresentações de artistas amadores e população em geral.

O QUE É SEMANA CULTURAL?

A Prefeitura de Hortolândia realiza a Semana Cultural todo mês. O objetivo é democratizar o acesso da população a shows e espetáculos artísticos.

A proposta é reunir numa mesma semana os diversos eventos que o município promovia em dias diferentes de um mesmo mês.

A Prefeitura começou a realizar a Semana Cultural ano passado. Desde então, o município já recebeu artistas conhecidos como Gabriel O Pensador, Detonautas, Di Ferrero, Braulio Bessa, Nany People, dentre outros.

Neste ano, a Semana Cultural já teve apresentações de Criolo e da dupla sertaneja Gian & Giovani .

Semana Cultural de julho de Hortolândia – Programação:

2º Festival Vozes da MPB com Jota.pê, Chico Chico e Ju Peres

Data: 04/07 (sábado)

Horário: 20h

Local: Auditório Edgar de Oliveira (Câmara Municipal)

Endereço: rua Joseph Paul Julien Burlandy, 250, Parque Gabriel

Classificação indicativa: 16 anos

Projeto Concertos no Paço – Bom dia servidor, com Jonathan Faganello e Arco Brasil

Data: 06/07 (segunda-feira)

Horário: 7h45

Local: Paço Municipal

Endereço: rua Professora Celina Franceschini Bueno, 100, Jardim Metropolitan

Classificação indicativa: livre

Parada Poética, com MV Bill

Data: 06/07 (segunda-feira)

Horário: 19h

Local: Museu Municipal Estação Jacuba

Endereço: rua Rosa Maestrello, 2, Vila São Francisco

Classificação indicativa: 16 anos

Projeto Notas de abraço, com Quinteto Cultura

Data: 07/07 (terça-feira)

Horário: 14h

Local: Hospital Municipal Mario Covas

Endereço: rua Osvaldo Ribeiro Carrilho, 10, Jardim Mirante de Sumaré

Classificação indicativa: Livre

Projeto +Dança, com ONG Tia Taty, escolas de dança Danç´Art, Vibre e Marcio Thorga, colégio Davantel, grupo CH2 God Dancers e Clube Zaharets (professora Mih Zahara)

Data: 07/07 (terça-feira)

Horário: 20h

Local: Teatro Elizabeth Keller de Matos (Unidade Cultural Arlindo Zadi)

Endereço: rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda

Classificação indicativa: Livre

Projeto Hortocity Comedy, com, Rodrigo Capella, Ricardo Brug Luiz Paixão e Zé Neves

Data: 08/07 (quarta-feira)

Horário: 20h

Local: Teatro Elizabeth Keller de Matos (Unidade Cultural Arlindo Zadi)

Endereço: rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda

Classificação indicativa: 16 anos

Projeto Quinta Musical, com Nova Banda Jovem de Hortolândia, Madrigal Eco e saxofonista Marco Aurelio Filier, regências de Fernando Barreto e Clóvis Português

Data: 09/07 (quinta-feira)

Horário: 20h

Local: Teatro Elizabeth Keller de Matos (Unidade Cultural Arlindo Zadi)

Endereço: rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda

Classificação indicativa: Livre

Projeto Meu primeiro espetáculo – peça “Carava Holiday”, com Shita Yamashita e Rodrigo Sendem

Data: 10/07 (sábado)

Horário: 19h

Local: Teatro Elizabeth Keller de Matos (Unidade Cultural Arlindo Zadi)

Endereço: rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda

Classificação indicativa: Livre

Projeto Cultura nos Bairros, com espetáculo “Palco da Alegria”, com Luiz Paixão e Marcio Pial

Data: 11/07 (sábado)

Horário: 20h

Local: Campo do Jardim Adelaide

Endereço: rua Paulo Roberto Soares, s/nº

Classificação indicativa: Livre

Projeto Horizonte cênico – peça “Dois sujos em uma noite perdida”, com Caravana Fagulha

Data: 11/07 (sábado)

Horário: 20h

Local: Teatro Elizabeth Keller de Matos (Unidade Cultural Arlindo Zadi)

Endereço: rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda

Classificação indicativa: Livre

11º Festival Evoé

Data: 12/07 (domingo)

Horário: 10h às 22h

Local: Teatro Elizabeth Keller de Matos (Unidade Cultural Arlindo Zadi)

Endereço: rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda

Classificação indicativa: Livre